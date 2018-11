Daniela Crudu este, mai nou, actrița in clipuri de manele. Vedeta a jucat in cel mai nou clip muzical al cantarețului Bogdan de la Ploiești. Senzuala și misterioasa, bruneta in varsta de 29 de ani a demonstrat ca are talent și la actorie. In videoclipul piesei „Melodia ta”, ea il așteapta pe canapea, imbracata intr-un minijup, pe Bogdan de la Ploiești. In momentul in care manelistul intra in incapere, ii ofera un buchet de flori. Daniela Crudu nu a ratat nici aceasta ocazie pentru a-și arata formele fara cusur și a jucat foarte bine rolul, videoclipul fiind apreciat de fanii acestui gen muzical.…