- Vicepresedintele PNL Dan Vilceanu a postat pe Facebook un film in care ministrul Muncii, Marius Budai, prezent in Parlamentul European, a incurcat foile in timp ce tine un discurs despre prioritatile Romaniei la Consiliul UE si ”a ajuns sa vorbeasca fara noima, sarind de la un subiect la altul”.

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, va fi audiat, miercuri, la Bruxelles, de membrii Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (FEMM) si cei ai Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European cu privire la politicile sociale…

- Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat in februarie, iar in lipsa acestuia salariile, pensiile, alocatiile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi platite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, la Digi TV. Intrebat de moderatorul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, va participa marti la Consiliul Afaceri Generale (CAG), unul dintre subiectele de pe agenda fiind lista de prioritati pe care Romania le are la presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Maine voi participa la Bruxelles la Consiliul Afaceri Generale,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Stefan-Radu Oprea a participat azi la Bruxelles, in Parlamentul European, la dezbaterea Combining ESI Funds Financial Instruments and Invest EU within MFF post 2020, dedicata instrumentelor financiare din cadrul Fondului European de Investitii…