Numarul locurilor pentru rezidentiat in anul universitar 2018 - 2019 va fi majorat de la 5.000 la 5.415, a anuntat joi prim-ministrul Viorica Dancila. "In domeniul sanatatii stabilim astazi cresterea cifrei de scolarizare pentru rezidentiat, o decizie care va contribui la pregatirea personalului medical de specialitate in toate regiunile tarii. Vom majora numarul locurilor pentru rezidentiat in anul universitar 2018 - 2019 - de la 5.000 la 5.415 - in conditiile in care pentru anul precedent cifra de scolarizare pentru rezidentiat a fost de 4.000 de locuri", a declarat Dancila la inceputul sedintei…