Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a plecat la Targoviște, la Catedrala Mitropolitana din oraș, unde are loc un mare pelerinaj la moaștele Sfantului Nifon.Organizatorii spun ca pana la ora 10.30 aproximativ 5.000 de persoane au trecut pe la moaștele Sfantului Nifon. Premierul Dancila a luat…

- Noul ministru interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat marti la Antena 3, legat de cazul Alexandrei, ca este lipsa mare de personal la dispeceratele 112 si ca se vor lua masuri `bruste' la minister:Nu sunt momente usoare, este complicat pentru MAI.Ce s-a intamplat la Caracal, o tragedie…

- Seful statului a semnat si decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului.Nicolae Moga a anuntat, marti, ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne."In urma discutiei pe care am avut-o in aceasta…

- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a confirmat joi la Antena 3 ca in ședința CEX s-a batut in cuie o remaniere larga in urmatoarele doua saptamani și ca nu se face restructurarea Guvernului in timpul vacanței parlamentare:„Discutia care s-a facut in CEX aseara si care exista in partid este…

- "Mi-au spus cativa colegi de incredere ca a aparut in partid Lista Neagra din PSD. Am facut rost de ea. M-am uitat peste numele de acolo. Sunteti toti !", a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. El a declarat ulterior la A 3 ca pe Lista Neagra se afla membri ai Guvernului precum și șefi PSD…

- "O remaniere ar fi indicata mai repede si o restructurare a Guvernului, atunci cand, desigur, Parlamentul se va intoarce din vacanta, sau daca nu va fi convocat poate mai repede, pe final de august. Ar fi cel mai bine, pentru ca, de ce faci o remaniere? Sa aduci un ministru mai performant decat cel…

- Președintele Consiliului Național al PSD și purtator de cuvant al partidului, Mihai Fifor, ii recomanda prețedintelui Klaus Iohannis o soluție la indemana pentru rezolvarea problemei voturilor din diaspora. „Acum doua zile, președintele Iohannis cerea Guvernului și Parlamentului sa lucreze intens pentru…

- Fiecare ministru are obligatia sa se incadreze in bugetele alocate si sa se asigure de cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, iar daca nu o face, poate sa primeasca o amenda de pana la 100.000 de lei, a declarat marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit…