Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri ca, prin intarzierea numirii ministrilor interimari, Klaus Iohannis incalca deciziile Curtii Constitutionale "care consacra principiul cooperarii si colaborarii loiale intre institutiile publice". Dancila sustine ca Romania…

- Klaus Iohannis susține o declrație de presa astazi la ora 17:00. Cel mai probabil președintele va anunța daca accepta sau nu propunerile de miniștri interimari ale premierului Viorica Dancila.

- Klaus Iohannis susține o declrație de presa astazi la ora 17:00. Cel mai probabil președintele va anunța daca accepta sau nu propunerile de miniștri interimari ale premierului Viorica Dancila.

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt.

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt. In plus, Dancila spune ca va sesiza CCR daca presedintele refuza numirea interimarilor.…

- Iohannis, Barna, Dancila și Tariceanu au intrat deja in campania pentru alegerile prezidențiale, fara a prezenta insa un proiect pentru urmatorii cinci ani. Substanța lipsește, la fel cum a lipsit și in campania pentru alegerile europarlamentare.Spre deosebire de ultima campanie pentru Cotroceni,…

- Guvernul funcționeaza din nou in formula completa, dupa ce președintele Kalus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. La 10 zile de la decizie, șeful statului a semnat miercuri decretele prin care sunt numiți la Externe Ramona Manescu…

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca PSD va merge cu Viorica Dancila la alegerile prezidențiale, iar eșecul este unul previzibil. Tanase considera ca Dancila va fi scoasa din joc dupa alegeri, iar apoi baronii iși vor face adevaratele jocuri interne.Citește și: Traian Basescu dezvaluie…