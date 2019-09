Stiri pe aceeasi tema

- „Categoric, daca aș fi președinte de partid, nu aș semna un asemenea pact, pentru ca in primul rand ar fi o urcare in barca guvernului PSD pe niște politici pe care noi le-am acuzat a fi incorecte. V-o spun sigur, am vazut in pact aici ca grija PSD-ului care cheama la semnarea acestui pact e bunastarea…

- Veniturile pensionarilor ”nu vor depinde de indicatorii macroeconomici” Veniturile pensionarilor nu vor depinde niciodata de indicatorii macroeconomici, a declarat astazi presedintele PSD, premierul Viorica Dancila. Premierul Viorica Dancila a spus, la Constanta, unde s-a întâlnit…

- Riscul ca deficitul bugetar sa treaca semnificativ de 3% din PIB in acest an este major, in ciuda asigurarilor date de Ministerul de Finante in rectificarea bugetara, atrage atentia Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal. In momentul in care a fost…

- Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate, se numara printre masurile ce vor fi incluse intr-o Ordonanta de Guvern ce urmeaza a fi…

- Guvernul va finaliza, pana luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Botosani, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Acesta susţine că diminuarea pensiilor speciale va fi asumată prin rectificarea bugetară…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, inaintea sedintei CSAT, un plan de masuri pe care le are in vedere si pe care il va prezenta membrilor Consiliului Suprem de Aparare al Tarii.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca masurile trebuie sa fie "foarte dure" in cazul celor care au gresit in cazul fetitei din Mehedinti, adaugand ca a cerut de la toate ministerele situatia legata de acest copil si ca o va face publica. "Am tinut legatura atat cu ministrul de Interne cat si cu ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica seara, referindu-se la cazul fetitei din Mehedinti adoptata de o familie din SUA, ca masurile luate trebuie sa fie foarte dure criticand interventia procurorului.