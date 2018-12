Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca masurile suplimentare luate in perioada Craciunului pentru asigurarea serviciilor medicale si de ordine publica vor continua si in urmatoarele zile.



"As vrea sa multumesc tuturor celor care sunt la datorie si au grija ca in aceste zile de sarbatoare sa avem liniste si siguranta, si ma refer la personalul medical, angajatii SMURD, politisti, jandarmi, pompieri, toti cei care in aceste zile sunt la datorie si vor sa asigure linistea cetatenilor. Masurile suplimentare pe care le-am luat in perioada Craciunul pentru asigurarea serviciilor…