Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aproba in ședinta de joi un set de reglementari care sa faca mai eficienta procedura insolventei dar și un set de masuri sociale pentru mamele cu venituri mici și pentru incadrarea in munca a șomerilor, a anunțat prim-ministrul Viorica Dancila. De asemenea Guvernul aloca bani pentru sistemul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca in ședința de guvern de joi va fi aprobat un proiect prin care 4.500 de școli gimnaziale vor beneficia de acces la rețelele de date deschise interconectate, inclusiv la internet, prin intermediul unei platforme naționale integrate de tip campus, scrie…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi normele de aplicare ale OUG potrivit careia angajatorii care incadreaza in munca someri si persoane din grupuri vulnerabile, dar si angajatii vor beneficia in scurt timp de un sprijin financiar consistent, a declarat premierul Viorica Dancila. "Aprobam normele de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca in sedinta de guvern de joi va fi aprobat un proiect prin care 4.500 de scoli gimnaziale vor beneficia de acces la retelele de date deschise interconectate, inclusiv la internet, prin intermediul unei platforme nationale integrate de tip campus.

- La doar o zi de cand s-a aflat fata in fata, practic, cu premierul, dar si cu cativa ministri din Guvern, respectiv cu cei care fac parte din CSAT, in cadrul intrunirii pe tema rectificarii bugetara a institutiilor cu atributii in sfera securitatii nationale, Klaus Iohannis a decis sa ii invite pe…

- Guvernul isi doreste o presedintie de succes la Consiliul Uniunii Europene, care trebuie pregatita foarte bine, a afirmat marti prim-ministrul Viorica Dancila. Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei…

- Ca urmare a deciziei Executivului de a prelungi mininvacanța de Sfanta Maria, pentru a recupera zilele libere, ANAF a decis, in perioada 20 august – 7 septembrie sa prelungeasca programul de lucru. Așadar, de luni pana vineri programul ANAF si al administratiilor judetene care se afla in subordinea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, miercuri, de la ora 10.30, o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile dintre cei doi vin in contextul in care in spațiul public au aparut informații ca Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru grațiere și amnistie. Guvernul a…