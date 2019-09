Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Dana Girbovan a declarat, joi, la „Marius Tuca Show” ca una dintre problemele cu care se confrunta sistemul justițiar este arhiva SIPA, de care „s-au impiedicat toți miniștrii justiției”, fara sa se fi gasit o rezolvare.Dana Girbovan, judecatoarea de la Curtea de Apel Cluj, propusa…

- Dan Barna a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Galati, ca romanii nu mai cred in minciunile lui Calin Popescu Tariceanu. "Tot ceea ce vedem in aceste zile este confirmarea unei realitati pe care a aratat-o 26 mai. Strategia vopsirii gardului si a reetichetarii partidului nu mai…

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat o investigație a marilor platforme online și a modului in care acestea restricționeaza concurența, informeaza BBC. Instituția nu a numit firme, dar companii ca Facebook, Google, Amazon și Apple vor fi probabil investigate.Citește și: VIDEO - Traian…

- Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care candideaza pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat joi, la interviul sustinut la CSM, ca nu a fost niciodata "in case conspirative". In cadrul interviului sustinut in fata membrilor Sectiei pentru judecatori…

- Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care candideaza pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat joi, la interviul sustinut la CSM, ca nu a fost niciodata "in case conspirative", anunța agerpres.ro. In cadrul interviului sustinut in fata membrilor…

- Fostul europarlamentar ALDE Renate Weber a fost numita miercuri in functia de Avocat al Poporului. Fosta militanta pentru drepturile omului in anii '90, sustinatoare a lui George Soros si critic al PSD-ului pana in 2014, Weber s-a transformat in avocat al asaltului PSD la Justitie. In Parlamentul European,…

- Fostul europarlamentar ALDE Renate Weber a fost numita miercuri in functia de Avocat al Poporului. Fosta militanta pentru drepturile omului in anii '90, sustinatoare a lui George Soros si critic al PSD-ului pana in 2014, Weber s-a transformat in avocat al asaltului PSD la Justitie. In Parlamentul European,…

- Adina Florea a obtinut cel mai mare punctaj la interviul sustinut marti, la CSM, pentru functia de procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie SIIJ .Potrivit tabelului de clasificare publicat pe pagina de internet a CSM, Adina Florea a obtinut un punctaj final de 9,86, fiind…