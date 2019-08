Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna spune ca președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila sunt sprijiniți de "sistem" și nu se aștepta ca acesta sa-l sprijine pe el. "Sunt convins ca resursele disponibile vor fi folosite pentru a proteja actuala stare de lucru", a spus Dan Barna, potrivit Mediafax.Citește…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca existența USR-PLUS și a unei alternative politice se datoreaza și președintelui Klaus Iohannis. Barna a transmis ca evaluarea mandatului lui Klaus Iohannis o va face în dezbaterile din campania electorala pentru prezidențiale, pe care le așteapta cu mare interes,…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea ii transmite un avertisment președintelui Klaus Iohannis. Intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook, Gerea sesizeaza o apropiere „periculoasa” a lui Traian Basescu, de Klaus Iohannis. „De aici vine și pericolul”, sesizeaza deputatul ALDE.Citește și: Familia…

- Clotilde Arman și Stelian Ion, amandoi din USR, au criticat decizia lui Klaus Iohannis de a-i numi pe Ramona Manescu la Externe și pe Nicolae Moga, la Interne. Liderul lor, Dan Barna, este candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale. Stelian Ion, deputat USR, scrie pe Facebook ca…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie "vizibil si implicat", sa ofere "credibilitate si profesionalism", adaugand ca acesta "nu are un rol de administrator al unui oras", ci pe acela "de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele si…

- Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare…

- Uniunea Salvati Romania saluta propunerea presedintelui Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord national, informeaza USR, prin intermediul unui comunicat remis miercuri."Uniunea Salvati Romania saluta propunerea presedintele Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord…

- Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu…