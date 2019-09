Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a susținut ca ”daca premierul unui stat insista pe un candidat, președintele Comisiei Europene spune ca ok, sa-l propunem...”. ”Nu exista așa ceva!” i-a raspuns Denise Rifai, subliniind ca Ursula von der Leyen ar risca sa-și pice intregul cabinet de comisari in fața Parlamentului European. …

- Rovana Plumb spune, într-o prima reacție la anunțul oficial al nominalizarii pentru postul de comisar european, ca are convingerea ca echipa din care ar urma sa faca parte va avea puterea de a face fața provocarilor viitoare ale Uniunii Europene. ”Este o nominalizare care ma onoreaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat-o pe Rovana Plumb pe lista completa a comisarilor europeni accceptati. Intr-un comunicat al Comisiei Europene, europarlamentarul social-democrat figureaza pe lista oficiala data publicitatii de Bruxelles. Ursula von der Leyen va anunta marti…

- Presedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anuntat ca va prezenta marti componenta Colegiului comisarilor europeni. Din partea Romaniei au fost propusi pentru aceasta pozitie Rovana Plumb si Dan Nica.„Sunt bucuroasa ca am primit numele din partea tuturor statelor membre ale Uniunii…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…

- Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pâna acum propuneri oficiale pentru poziția de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, și România, care are Guvernul Dancila, acuza europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.”Niciodata Comisia Europeana și…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…