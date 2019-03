Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost pus sub acuzare ca ar fi implicat intr-un dosar DIICOT, moderatorul Dan Badea a fost extrem de hotarat sa faca lumina in aceasta situație care i-a pus imaginea in pericol.

- Facebook a anuntat ca a eliminat patru pagini, 26 conturi de Facebook si un grup care faceau parte dintr-o retea ce opera in Romania prin conturi false, dar si reale create de apropiati ai PSD. O analiza a @DFRLab arata cum au actionat paginile, ce legaturi aveau cu PSD si ce mesaje aveau impotriva…

- Tomac considera ca marele perdant al acestor alegeri este Kremlinul, care s-a implicat direct in sustinerea formatiunii PSRM a lui Igor Dodon, iar in viitorul Parlament cel care "va face cartile" va fi Plahotniuc. "Marele perdant al acestor alegeri este Kremlinul. Putin s-a implicat direct in sustinerea…

- Ieri, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a facut apel catre toti decanii facultatilor sa verifice direct trecerea notelor din catalog in registrul matricol, potrivit Agerpres. „Ce trebuie facut in momentul in care notele trec din catalog in registrul matricol, ca e in format electronic, ca e…

- Ivan Pesici (26 de ani) are doua oferte concrete din Grecia, iar in urmatoarele ore poate parasi Dinamo. Panionios și Atromitos au facut cate o oferta pentru mijlocașul lateral, insa cea a lui Panionios a fost deja refuzata. La Atromitos, Pesici a fost recomandat de Azer Busuladzic, care evolueaza acolo,…

- Scandalul privind avizul de la Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații in cazul Adinei Florea ia amploare, președintele instituției, Constantin Buchet, fiind reclamat la DIICOT. Acuzațiile sunt de fals intelectual, uz de fals, uzurpare de functii, comunicare de informatii false…

- Cel mai mediatizat om de afaceri din Romania, Gigi Becali, care nu ezita sa-si manifeste credinta in public, a avut un discurs de interlop la televiziunea de partid. Conflictul violent intre Gigi Becali si fostul ginere al lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu, in Ajunul Anului Nou a fost relatat de presa…

- Ionut Gojman a preferat sE punE punct relatiei pe care o avea cu Mirela Baniax xi a acceptat sE rEmanE ispitE in sezonul urmEtor, ceea ce xi-a dorit incE de la venirea pe "Insula Iubirii". Mircea, bErbatul care a dezvoltat sentimente pentru fosta iubita a lui Ionut, a fEcut aceeaxi alegere, cand a aflat…