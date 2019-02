Stiri pe aceeasi tema

- Romania produce extrem de putin pe cele 700.000 de hectare de luciu de apa pe care le detine, iar acest sector s-a rupt pur si simplu de dinamica zilei, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la un eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa miercuri, la Bucuresti, la primul eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM), scrie Agerpres. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala de Pescuit (DGP-AMPOPAM),…

- Este nevoie de un sistem de compensații și de un plan de management al populatiei de cormorani care provoaca pierderi uriase in fermele piscicole, spun producatorii piscicoli. Aceștia considera ca interventia recenta in Parlamentul European a ministrului Petre Daea exprima pozitia fermierilor din Europa…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 25 ianuarie 2019 PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole, precum si a Metodologiei de calcul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat in Parlamentul European in fata Comisiei pentru Pescuit prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul UE in acest domeniu. El a numit cele doua dimensiuni implicate si anume dimensiunea politicii interne, gestionarea stocurilor de peste si a habitatelor…

