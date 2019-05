Stiri pe aceeasi tema

- Primul miting din campania electorala al Aliantei 2020 USR-PLUS a inceput, duminica, la Cluj-Napoca, in prezenta tuturor candidatilor aliantei la alegerile europarlamentare din 26 mai. Evenimentul a inceput cu un recital al trupei "Omul cu sobolani". Barna: "In 26 mai, impreuna, incepem recuperarea…

- Dan Barna a declarat ca liderul grupului ALDE în PE, Guy Verhofstadt, ar vrea sa participe la un miting al USR-PLUS, pe 24 mai, la București. Acesta a precizat ca Alianța 2020 vrea sa faca parte din noul grup europarlamentar alaturi de parți din ALDE, En Marche și Ciudadanos, în viitoarea…

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cel care deschide lista Aliantei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat duminica, la Constanta, ca, indiferent ce se va intampla pana in anul 2020, el va candida si pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca, spune el, proiectul sau este in Romania.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, o posibila colaborare a partidului cu PNL, la alegerile locale din 2020, in Capitala. El a mai precizat ca alianta USR-PLUS va continua si la celelalte alegeri care urmeaza in Romania. Barna spune ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare,…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale. "Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret…

- Chestionat, luni seara la TVR 1, in ce relații mai este cu Klaus Iohannis, președintele PLUS a raspuns: „Bune. Cand am vorbit ultima data? Cred ca sunt cateva saptamani de cand am vorbit ultima oara. Sunt chestiuni legate de Romania, de UE, de situația politica din Romania”.De asemenea,…

- Dan Barna a fost intrebat, in cadrul unei emisiuni la Digi 24, cu cine ar vota in turul 2 al alegerilor prezidentiale in situatia in care candidati ar fi Dacian Ciolos si Klaus Iohannis."Daca vom ajunge la situatia respectiva si Dacian Ciolos va fi candidatul aliantei, voi vota cu Ciolos.…