VIDEO Cutremur puternic în Filipine / Cel puțin o persoană a murit, iar zeci de persoane sunt rănite Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit, miercuri, sudul țarii Filipine, omorând cel puțin un copil și ranind alte peste 20 de persoane, relateaza Reuters.

Autoritațile guvernamentale au început sa primeasca informații de la oficialii de pe insula Mindanao unde a lovit cutremurul, provocând craparea pereților și pene de curent. Multe persoane au început sa fuga în strada.

&"Șeful spitalului nostru a spus ca un copil a murit din cauza cutremurului&", a spus primarul orașului Tulunan din provincia Cotabato de Nord. Alte doua persoane au fost ranite, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

