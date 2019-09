VIDEO Cutremur în Pakistan: 19 morți și 300 de răniți 19 persoane au murit și peste 300 ranite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,2 care a lovit marți dupa-amiaza estul Pakistanului, anunța AFP.



Epicentrul s-a situat la 22,3 kilometri nord de orașul Jhelum, la granița care separa provincia Pendjab și Cașmirul sub control pakistanez, potrivit institutului american de geofizica (USGS).



Cutremurul, care a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, a avut o magnitudine de 5,2, potrivit USGS, care l-a estimat inițial la 5,8.



A "fost resimțit în cea mai mare parte a provinciei Pendjab și în anumite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane si-au pierdut viata, intre care trei copii, si alte 100 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea de 5,8 produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, au declarat oficiali guvernamentali si din cadrul politiei, relateaza Reuters si AFP. Epicentrul seismului a fost stabilit…

- Seismul cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, provocand moartea a 8 persoane, printre care trei copii, și ranind cel puțin 100 de oameni. Epicentrul seismului a fost stabilit la 22,3 kilometri nord de orasul Jhelum, de-a lungul granitei dintre provincia…

- Un cutremur de magnitudinea 5,8 a avut loc marti in estul Pakistanului, soldat cu un mort si mai multi raniti si care a creat panica in randul locuitorilor, relateaza AFP, potrivit news.roEpicentrul a fost localizat la 22,3 kilometri nord de orasul Jhelum, situat la frontiera care desparte…

- Update: opt oameni au murit, inclusiv trei copii, potrivit celor mai recente informatii Seismul a fost resimtit intr-o zona din nord-estul tarii si, potrivit USGS acesta a fost simtit puternic. Magnitudinea inregistrata a fost de 5,8, potrivit USGS. Seismul s-a produs la ora…

- Un seism cu magnitudinea de 5,8 s-a produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, provocand panica printre locuitori, care au iesit pe strazi, si prabusirea unei cladiri in Kashmirul pakistanez, au declarat martori, relateaza AFP. Epicentrul seismului a fost stabilit la 22,3 kilometri nord de orasul…

- Doua cutremure au lovit sambata dimineata provincia Batanes din nordul Filipinelor, soldandu-se cu opt morti si 60 de raniti, conform informatiilor furnizate de surse oficiale citate de dpa si AFP. Primul seism, cu o magnitudine de 5.4 grade, s-a produs la ora locala 4:16 (20:16 GMT),…

- Cinci persoane au murit, iar alte cateva mii s-au adapostit in cladiri guvernamentale si centre pentru evacuati in urma unui cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, produs duminica seara in Insulele Moluce din Indonezia, potrivit celui mai recent bilant anuntat miercuri de un oficial citat de france24.com…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs, joi, in statul american California, fiind simtit puternic in orasul Los Angeles, anunta Institutul de Geofizica din SUA.Cutremurul a avut loc joi la adancimea de doar 8,7 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 195 de kilometri…