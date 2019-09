Stiri pe aceeasi tema

- Un val de criminalitate a pus stapanire pe Mayfair, unul dintre cele mai luxoase cartiere ale Londrei, care gazuieste proprietati scumpe, sedii de ambasade si restaurante elegante, locuitorii sai fiind alarmati de numarul crescut de jafuri, scrie The Telegraph, adevarul.ro.Citește și: Scenariu…

- Winston Churchill, care in timpul mandatului sau de ministru de Interne al Marii Britanii a urmarit criminali letoni in Londra in anii 1910, nu si-ar fi putut imagina niciodata ca a fost aprope sa puna mana pe unul dintre viitorii sefi ai politiei politice ai Uniunii Sovietice.

- Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire sterline (39 miliarde de dolari), transmit DPA, BBC si Reuters. Oferta nesolicitata…

- Bursa din Hong Kong ofera 39 miliarde de dolari pentru preluarea London Stock Exchange Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire…

- Michel Barnier a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere al Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Cata infatuare trebuie sa ai ca sa-ți tai singur mana dreapta, așa de chichi, numai pentru ca ai promis și te-ai angajat iresponsabil la asta? Pentru ca, luata ca parabola, asta inseamna Brexit-ul pentru Marea Britanie, o auto-amputare. Știrile privitoare la declinul economic pe care Brexitul…

- Britanicul Lewis Hamiton critica faptul ca Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii va avea loc, duminica, de la ora 16.00, în acelasi timp cu finala masculina de la Wimbledon, dar si cu finala Cupei Mondiale la cricket de la Londra, informeaza News.ro."Nu pricep de ce organizatorii…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze…