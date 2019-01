Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ripan, fiica patronului firmei Autotehnorom Suceava, Vasile Ion Ripan, a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs de un tanar despre care poliția suspecteaza ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. Șoferul, un tanar de 19 ani din Florești, conducea dinspre Gilau spre…

- Doi porci au fost filmați pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca, in timp ce traversau strada.Șoferul a oprit și le-a acordat prioritate porcilor și apoi și-a continuat deplasarea. ”Pietoni indisciplinati in trafic....Bulevardul Muncii, Cluj”, a comentat cel care a postat imaginile. In zonele sarace…

- O scurgere de gaze s-a produs joi, 13 decembrie, pe o strada din orașul Titu, județul Dambovița, dupa ce conducatorul unui TIR tir a acrosat o teava de gaze și a fisurat-o, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dambovita. Șoferul acuzat de distrugere efectua o manevra de intoarcere. Au…

- Un șofer din Alba a fost la un pas sa spulbere doua persoane pe trecerea de pietoni, din Florești, din dreptul Metro.Șoferul din Alba mergea dinspre Cluj-Napoca spre Florești și nu a franat deloc la trecerea de pietoni. Problema este ca și cel care filma l-a șicanat și a pornit faza lunga in timp ce…

- Locatarii unui bloc de pe strada Unirii din Cluj-Napoca au montat un drapel urias de 10 metri pe fatada cladirii. Povestea din spatele drapelului este una speciala. Fiecare dintre vecinii care au pus bani pentru a cumpara materialul necesar pentru confecționarea acestui drapel, are câte o poveste…

- Politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca cerceteaza imprejurarile producerii unui accident rutier grav pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca. La data de 20 noiembrie, in jurul orei 11.05, pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un accident de circulație, in urma…

- O tânara de 30 de ani a fost lovita pe o trecere de pietoni de pe strada Memorandumului. Accidentul s-a produs sâmbata dimineața, în jurul orei 7:50, la intersecția strazilor Memorandumului și Emil Isac din Cluj-Napoca. Femeia s-a angajat în…

- Prima strada smart din Romania isi poate face aparitia in municipiul Cluj-Napoca. Banci cu incarcator, stalpi cu WiFi si toate elementele demne de secolul XXI vor fi sarea si piperul unei strazi high-tech.