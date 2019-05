VIDEO: Cum se prezinta la accidente cele mai noi masini electrice si hibride testate de Euro NCAP

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a dat startul etapei de pre-rezervari pentru ID.3, primul model din noua sa familie integral electrica ID. Interesul clientilor pentru editia speciala ID.3 1ST, produsa in serie limitata de 30.000 de exemplare, a depasit asteptarile marcii.

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va investi 500 de milioane de dolari in startup-ul american de vehicule electrice Rivian Automotive, alaturandu-se Amazon.com in sustinerea unui posibil rival al Tesla. Ford va utiliza "skateboard-ul" Rivian, un sasiu care reuneste un motor electric, baterii…

- Autoritatile germane incearca sa stimuleze cererea pentru vehicule electrice pentru protejarea mediului și pe fondul Dieselgate, scandalul cu un impact puternic asupra activitații Volkswagen. In iunie 2016, nemții au introdus subventii in valoare de 4.000 de euro la achizitionarea unei masini electrice…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters potrivit Agerpres Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea…

- UPDATE, ora 16:37 Guvernul a modificat si completat programul ‘Prima masina’, astfel incat vor putea fi cumparate si masini electrice sau hibride noi, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘Guvernul a adoptat astazi in sedinta modificari si completari aduse programului de…

- Bugatti, parte a grupului Volkswagen, a prezentat la Salonul Auto de la Geneva ceea ce numește cea mai scumpa mașina de serie de pana acum, modelul La Voiture Noire care costa 11 milioane euro fara taxe. Bugatti, celebra pentru modelele Veyron și Chiron ce pot atinge 400 km/h, nu se bazeaza pe volume…

- In prima luna a acestui an, romanii au cumparat 322 de autoturisme ecologice (electrice, hibride si plug-in), in crestere cu 66,8% fata de aceeasi perioada din anul 2018, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres. Statistica de specialitate…