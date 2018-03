Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu mananc eugenii”, a spus Liviu Dragnea dupa sedinta CExN al PSD de luni, inainte de a prezenta concluziile sedintei.El a spus ca prefera eugeniile de la un producator din tara: ”Sunt singurii care fac eugeniile ca atunci cand eram eu mic”. Unul dintre jurnalistii prezenti l-au atentionat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN al partidului, ca obisnuieste sa manance zilnic cate o eugenie, apreciind ca producator din tara le face ca atunci cand era el mic.

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- Liviu Dragnea il taxeaza pe președintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, are o ”oportunitate politica”. E o afirmație greșita, spune Dragnea, care confirma ca PSD nu ia in calcul o eventuala suspendare a președintelui.”E o procedura…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu este dezamagit de intarzierea si pozitia adoptata de ministrul Justitiei, Tudor Toader, cu privire la raportul referitor la DNA, el adaugand ca il considera in continuare pe acesta "un om de buna credinta" si "un profesionist". "Eu nu sunt dezamagit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat faptul ca a fost la intalnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. El susține ca s-a abținut sa intervina la discuția despre DNA, pentru ca iși dorește ca aceasta situație sa fie rezolvata pe cale instituționala.”Am…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la sediul DNA, unde a fost chemat pentru a da noi declarații in calitate de martor in dosarul șefului PSD Liviu Dragnea. La intrare in sediul DNA Ponta a spus ironic ca a venit „la noroc” la DNA. Intrebat de jurnaliști la intrare de ce au…

- O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan. Președintele CJ Vrancea i-a acuzat pe…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca la Congresul extraordinar din martie social-democratii vor sa lanseze un apel catre toata Romania prin care sa anunte "un proiect de tara pe 25 de ani", scrie News.ro. El a mai afirmat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie. "Despre congres, 10 sau 17 martie, urmand ca in zilele urmatoare sa identificam in care din cele doua date gasim o locatie unde sa putem sa facem un congres serios. Tematica…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu s-a discutat nici in partidul pe care il conduce, nici in coaliția de guvernare ideea comasarii DNA și DIICOT. Liderul social-democrat mai spune ca nici nu exista o astfel de discuție in plan.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca trebuie facuta o ancheta serioasa in urma acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si este bine ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara, insa nu poate fi vorba doar despre abateri dsciplinare, existand ”elemente penale foarte serioase”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Presedintele PSD, Liuviu Dragnea, acuza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania ca a transmis la Bruxelles informatii false. "Minciuna dusa picatura cu picatura si de aici, din tara si de la Bruxelles si de catre europarlamentari, dar si de catre functionari de acolo", a spus Liviu Dragnea, potrivit…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele vor putea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. ''Nu au fost negocieri. Viorica…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi intervine in conflictul dintre Liviu Dragnea și generalul Lucian Pahonțu, directorul SPP, cel pe care președintele PSD il numea „personajul veninos” din spatele scandalurilor care au dus la demiterea a doi premieri in ultimul an. Mungiu-Pippidi ii cere președintelui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramane in limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramane in niste limite non-violente. Incercam sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600.

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului Mihai Tudose s-a abținut. Dragnea a precizat ca, maine, se va desemna noua propunere de premier.”A fost discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, in care s-a discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca va vota in cadrul Comitetului Executiv National al PSD "ca de obicei, cu partidul". "Ca de obicei, cu partidul. Vorbim dupa CExN", a spus Dragnea, intrebat de jurnalisti pe aceasta tema. "Vreau sa va spun doar atat, ca in toata…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a fost întrebat în emisiunea Subiectiv cum trebuie sa sune decizia din CEXn ca sa împace lucrurile. „Daca va uitați în scrisoare, eu am spus ca trebuie o dezbatere și o transparența mai mare. Am spus vizavi de delimitarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj impaciuitor la Sucevița, incurajand susținerea reciproca intre filialele partidului, dupa ce la un CEx al PSD Suceava, au existat voci care il criticau dur pe Mihai Tudose, premierul Romaniei, și pe Nicolae Badalau, președintele executiv al formațiunii…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane care au fost in acest loc si au spus lucruri, zic eu, neadevarate", a spus Maria Vasii, dupa ce a stat aproximativ doua ore la DNA pentru a studia dosarul Tel Drum, in care este…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- „O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (…) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile”,…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca protestul parlamentarilor USR in plenul Camerei Deputaților vizeaza faptul ca nu au fost lasați sa susțina amendamentele la modificarile statutului magistraților, el acuzand majoritatea ca nu face altceva decat sa funcționeze ca o casa de avocatura…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a sustinut, in plen, ca raportul comisiei conduse de social-democratul Florin Iordache, intocmit la propunerea legislativa de modificare a statutului magistratilor, contine trei articole care nu au fost discutate in comisie. 'Un astfel de raport in cinci ani de experienta…