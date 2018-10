Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediul a pus in dezbatere un proiect de finantare Rabla pentru electrocasnice, proiect prin care romanii vor putea primi vouchere de pana la 1.000 de lei pentru a-si schimba electrocasnicele vechi

- Politistul Viorel Teaca are 42 de ani si lucreaza de 21 de ani in Politie. Pana acum o luna a lucrat la Serviciul Rutier, iar in prezent activeaza la Ordine Publica. In timpul liber, Teaca face voluntariat la Crucea Rosie si strange fonduri pentru a-i ajuta pe romanii in situatii disperate.

- Fostul strateg-sef al presedintelui Statelor Unite vrea sa mobilizeze si sa uneasca populistii Europei, fie ei de stanga, fie ei de dreapta, avand ca punct de reper coalitia guvernamentala de la Roma.

- Mai multe animale obisnuite mai degraba cu caldura desertului au fost fotografiate in timp ce se bucurau de zapada adusa de un curent de aer rece in unele regiuni din Africa de Sud, scrie The Guardian.

- Fostul ministru al Finanțelor Mihai Manole considera ca Fondul Monetar Internațional iși va revizui poziția privind Republica Moldova la momentul cand autoritațile vor examina in toamna politica bugetar-fiscala și proiectul bugetului pentru anul 2019.

- Numarul donatorilor de organe este in scadere in Romania, a declarat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, informand ca se va crea un grup de lucriu in cel mult doua luni. Astfel, va veni cu o propunere a unui nou proiect de lege a transplantului.

- Apar primele stenograme din dosarul in care procurorii DNA au trimis in judecata 90 de inculpati, persoane fizice si firme de ingrijiri medicale, intre care se afla membri din conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB)…