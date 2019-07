Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman, eroul din finalul partidei Romania - Anglia de la Campionatul European de tineret din Italia, a declarat la finalul partidei ca victoria este mai importanta decat cele doua goluri marcate de el...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a predat marti, oficial, la finalul Consiliului AgriFish de la Luxemburg, stafeta catre Jari Leppa, ministrul Agriculturii din Finlanda, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2019.Citește…

- La nici doua luni de la inceperea inscrierilor in programul Rabla Clasic 2019, s-au epuizat toate primele de casare, conform unui anunț publicat la finele saptamanii trecute de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pe site-ul oficial. Inscrierile in Programul Rabla Clasic 2019 au inceput pe 12…

- Incidente in prelungirile si la finalul partidei U Cluj - Hermannstadt, din turul barajului de promovare/mentinere in Liga 1 Betano, potrivit Mediafax.Un fan al trupei din Sibiu a intrat pe teren, iar de acolo a pornit scandalul, care a continuat dupa fluierul de final, fiind nevoie si de…

- Presedintele executiv al celor de la Hermannstadt, Iuliu Muresan, a vorbit la finalul partidei cu Dinamo, incheiata cu scorul de 0-0 despre viitorul echipei sale. Acesta are, in continuare, incredere in Vasile Miriuta (50 de ani), antrenorul sibienilor, cu care Muresan a mai lucrat si la CFR Cluj…

- Cristian Niculaie este, oficial, candidatul PSD Bistrița-Nasaud la funcția de primar al municipiului Bistrița la alegerile locale care vor avea loc in 2020, a anunțat, miercuri in cadrul unei conferințe de presa, președintele organizației județene, Emil Radu Moldovan. Președintele Organizației Județene…

- Eugen Neagoe, 51 de ani, s-a desparțit de Sepsi Sfantu Gheorghe, anunțul fiind facut in urma cu scurt timp prin intermediul unui comunicat emis de covasneni. Gazeta Sporturilor anunțase in exclusivitate miercuri ca desparțirea dintre cele doua parți e iminenta. ...