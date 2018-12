Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii care au fost prezenti la slujba de sfintire a noii biserici a Manastirii de la Techirghiol s-au imbulzit in momentul in care jandarmii au permis oamenilor sa intre in lacasul de cult.

- Cel de al doilea om în stat, Calin Popescu Tariceanu, a ales sa nu mearga la slujba de sfintire a Catedralei Mântuirii Neamului, ci la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi.

- Peste 60 de persoane dintre cele care participa la slujbele de sfintire a Catedralei Manturirii Neamului au avut nevoie de ingrijiri medicale, pana la ora 13.00, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Echipajele pompierilor SMURD prezente la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului au acordat, pana la aceasta ora, ingrijiri medicale pentru 63 de persoane, dintre care pentru trei a fost necesar sa fie transportate la spital, informeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Echipajele pompierilor…

- Cateva mii de oameni sunt prezenți, duminica dimineața, pe esplanada din fata Catedralei Mantuirii Neamului pentru slujba de sfințire a altarului lacașului de cult. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali participa la eveniment:

- Câteva mii de oameni sunt prezenți, duminica dimineața, pe esplanada din fața Catedralei Mântuirii Neamului pentru slujba de sfințire a altarului lacașului de cult. Peste 30.000 de credincioși din țara și 2.000 de invitați oficiali sunt așteptați, duminica, la eveniment. Premierul Dancila…

- Numerosi credinciosi din tara si de peste hotare sunt asteptati duminica la Slujba de Sfintire a Catedralei Nationale, la care, alaturi de Patriarhul Daniel, va oficia Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu, insotit de o delegatie a Patriarhiei Ecumenice, precum si delegatia Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusa…