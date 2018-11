Stiri pe aceeasi tema

- Actorul clujean Florin Piersic spune ca nu poate sa transmita nimic României de Centenar, decât sa îsi ia frâiele în mâna. Florin Piersic a declarat, joi seara, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment cultural de Centenar, ca el spune…

- E doliu in folclorul romanesc, dupa ce Anuța Tite a murit. Cantareața de muzica populara, a carei voce a impresionat in filmul „Pintea”, s-a stins din viața la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, in urma unei afecțiuni. Anuța Tite și-a petrecut ultimii ani din viața in Sapanța. Artista din județul…

- Aurelian Temisan traieste una dintre cele mai frumoase zile din viata sa, asta pentru ca micuta lui, Dora, implineste opt anisori. Fetita este lumina ochilor lui si tot ce face este ca sa o vada pe ea bine.

- Va fi gata linia de tren Gara de Nord - Aeroport pana la meciurile pe care le vom gazdui in iunie 2020? Ministrul Transporturilor a spus in mai multe randuri ca va fi gata, dar mulți sunt sceptici. Un pas s-a mai facut insa, fiindca pe SEAP s-a publicat anunțul de participare pentru dublarea a 8 km…

- In perioada 19 – 20 octombrie, Central European Film Festival Timișoara, invita publicul la doua zile de excepție ce conțin cineconcertul Implant pentru Refuz la Reflektor Venue, proiecția filmului „Padurea spanzuraților” la Carturești Mercy și o instalație completata de o proiecție de film…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, a primit astazi vizita ambasadorul Irlandei in Romania, Derek Feely, la discuții participand și atașatul comercial in cadrul Ambasadei, Liviu Buzila. In cadrul discuțiilor, excelența sa Derek Feely a transmis ca scopul vizitei in județul…

- Consiliul Judetean Brasov va investi 22 mil. euro in realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri, anunta CJ Brasov. Scheletul va fi din beton armat, iar peretii din sticla. Subsolul…