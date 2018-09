Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea trece astazi prin clipe de emotie deoarece a mers la spital cu trei dintre copiii ei, pentru analize. Vedeta s-a fotografiat cu Ava si Noah pe patul de spital, asteptand sa scape cat mai repede de intepaturi. Alaturi de ei a fost si Sarah, probabil cea care a facut fotografia.

- Vedeta care este recunoscuta pentru stilul ei vestimentar aparte, a avut o apariție de zile mari la la Starea Civila de la Primaria Voluntari, acolo unde s-a cununat civil cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel a purtat o rochie senzaționala, de culoare roșie, accesorista cu o pereche de cercei creați…

- Cariera muzicala ii aduce mari satisfacții Antoniei, astfel ca. pe langa aprecierea fanilor, vedeta se bucura și de partea financiara, caci sumele pe care le obține in urma concertelor sale sunt de-a dreptul fabuloase.

- Mihaela Radulescu iși lauda partenerul de viața peste tot. Cea supranumita diva de la Monaco le-a aratat fanilor ei unde apare numele lui Felix Baumgartner. Mihaela Radulescu este foarte mandra de iubitul ei, celebrul parașutist austriac Felix Baumgartner. Vedeta le-a aratat tuturor celor care ii urmaresc…

- Mirela Vaida și-a scos cei doi copii la o plimbare pe langa apa, iar fanii au ținut ii transmita sa fie foarte atenta. Prezentatoarea emisiunii „Totul dpentru dragoste”, de la Antena 1 , a profitat de o zi insorita și și-a scos copii, Carla și Vladimir la o plimbare pe marginea Someșului. Mirela Vaida…