Stiri pe aceeasi tema

- "Asteptam decizia Curtii, care e fundamentala", a spus Liviu Dragnea, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca in cadrul reuniunii se va lua vreo decizie privind modul de a-l "contracara" pe presedintele Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Guvernul a sesizat,…

- Deputatul PNL Nicolae Neagu i-a dat raspuns Liei Olguta Vasilescu, miercuri, dupa ce aceasta l-a acuzat pe liberal ca ar fi mers la Florin Iordache cu telefonul pentru a-l pune in legatura cu Klaus Iohannis, in contextul in care Opozitia incerca revocarea lui Iordache si a lui Liviu Dragnea de la conducerea…

- Parlamentul se reuneste astazi intr-o sedinta solemna consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, la care vor participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si principesa Margareta.

- Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile interne. "Toate lucrurile…

- Politica Presa internationala despre preluare presedintiei Consiliului European din partea Romaniei: Pe masura ce Brexit intra pe ultima suta de metri, acest colt de lume tulburat preia presedintia UE. Premierul Dancila, caracterizare dura Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 17:50 0…

- Curtea Constitutionala a respins miercuri sesizarea formulata de catre Klaus Iohannis privind un conflict juridic presedinte-premier, seful statului contestand desemnarea lui Paul Stanescu pentru conducerea operativa a Guvernului in perioada 6 - 13 august, cand Viorica Dancila s-a aflat in...

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cazul concediului premierului. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…