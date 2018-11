Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta solemna pentru marcarea Centenarului Marii Uniri a aratat o clasa politica mai dezbinata ca oricand, discursurile primilor oameni in stat fiind presarate cu atacuri la adresa adversarilor si mai putin cu proiecte concrete de viitor.

- Un muncitor cocoțat in cupa unui excavator a fost fotografiat in centrul orașului Ramnicu Valcea, timp ce scotea steaguri ale Romaniei dintr-o pubela pentru a le arbora pe stalpi. Barbatul lucra la inalțime, fara protecție. Un trecator l-a surprins in acțiune pe muncitor, in timp ce arbora drapelul…

- In doar cateva ore urmeaza sa inceapa, la Palatul Parlamentului, o reuniune destinata celebrarii Centenarului Marii Uniri. Presedintele Iohannis este asteptat sa ajunga, inainte de ora 14, la Parlament, pentru a asista la sedinta comuna solemna la care si-a anuntat prezenta si premierul Viorica Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a devansat vizita oficiala in Franta pentru luni si marti pentru a putea participa miercuri la sedinta solemna a Parlamentului consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, po...

- Aproape 40 de artisti oradeni au contribuit la realizarea Salonului anual de arta al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (UAPR) Oradea, vernisat marti in Galeriile de Arta Reperaj din Cetatea Oradea si dedicat Centenarului Marii Uniri. Intitulat "100 Salon Anual", expozitia cuprinde picturi, sculpturi,…

- "A fost in discutie subiectul Romania in UE, or aderarea la UE a fost un deziderat al cetatenilor Romaniei si nu doar un scop utilitarist si mercantil al liderilor politici din Romania. Ar fi cazul ca acum, in UE, liderii politici romani sa se straduiasca sa gaseasca solutii pentru binele tuturor…

- Reprezentantii Politiei municipale Husi au fost solicitati sa intervina la o intalnire a Biroului permanent Judetean al PNL, dupa ce doi primari aflati in conflict cu conducerea formatiunii politice au intrat in sediul partidului si nu au vrut

- Invinsa de Liverpool cu 3-2 in prima etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor, Paris Saint Germain trece printr-un adevarat razboi intern. Antrenorul Thomas Tuchel (45 de ani) refuza sa mai interactioneze cu Antero Henrique, presedintele clubului, motivul fiind legat de un transfer...