- Unul dintre cei mai mari actori pe care i-a dat Hollywood-ul implineste peste aproape doua luni 74 de ani, insa anii si-au pus amprenta peste aspectul lui fizic si a ajuns de nerecunoscut. Danny DeVito, in urma cu 10 ani Danny DeVito, care a jucat in unele dintre cele mai bune comedii produse vreodata,…

- Robin Wright vine in Romania pentru prima oara. Indragita actrița din serialul House of Cards vine la București pemtru a susține un discurs in cadrul conferinței IAA Global Conference „Creativity 4 Better”. Robin Wright, in varsta de 52 de ani, este una dintre cele mai puternice femei de la Hollywood,…

- Actorul Christopher Lawford, fiul lui Peter Lawford și Patricia Kennedy, nepotul fostului președinte al SUA, John F. Kennedy, a murit la varsta de 63 de ani, scrie publicația tabloida TMZ . Christopher, fost actor la Hollywood, a aparut in filmele și serialele ”Terminator 3”, ”General Hospital”, ”All…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; organizeaza o licitatie pentru atribuirea contractului ce vizeaza refacerea gardului imprejmuitor al Clinicii de Psihiatrie. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 6 septembrie. Gardul care imprejmuieste Sectia exterioara Palazu…

- Rolul supereroului Marvel Black Widow a ajutat-o pe Scarlett Johansson sa ajunga pe primul loc din topul acestui an efectuat de Forbes. Se pare ca actrița o detroneaza pe Emma Stone cu cei 40,5 milioane de dolari obținuți din salariile primite in ultimele 12 luni.

- V. Stoica O pasarela improvizata din comuna Aluniș, construita peste paraul Carpinoasa – formata din grinzi din lemn sprijinite pe o zidarie din piatra “consolidata” cu șine de cale ferata, va fi dezafectata și inlocuita cu un pod adevarat, a carui valoare se ridica la aproximativ 1,2 milioane de lei.…

- Producatorul de materiale de construcții Prebet a obținut in primul semestru o cifra de afaceri neta de 10,78 milioane lei, cu 6,73% mai mare decat cea de 10,10 milioane lei din perioada similara a anului trecut și și-a ameliorat profitabilitatea. Astfel, compania specializata in fabricarea produselor…

- Actrita Olivia Colman, care a preluat rolul reginei Elisabeta a II-a in ''The Crown'', l-a devansat pe celebrul Sir David Attenborough si pe Benedict Cumberbatch in topul celor mai puternice personalitati din televiziunea britanica, relateaza Press Association. Actrita de 44 de ani s-a…