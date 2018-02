VIDEO Cum arata un parc dedicat realitatii virtuale

Stiri pe aceeasi tema

- Producție record in 2017 pentru cel mai mare parc eolian de pe uscat – Parcul CEZ! Productia eoliena realizata de parcul eolian CEZ in luna decembrie ar fi putut asigura energia verde pentru orasele Filiasi, Dabuleni, Calafat, Campulung si Curtea de Arges, adica peste 46 000 de case, timp de un an de…

- Banca Naționala a Romaniei a retransmis un avertisment catre piața in privința riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in monede virtuale, in contextul evoluției recente a piețelor. Mesajele BNR: Banca Naționala a Romaniei semnaleaza o creștere a interesului populatiei fața de monedele virtuale,…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- O duzina de tari UE doresc sa aduca cele sase state din Balcanii Occidentali la reuniunile politice ale UE inainte de aderarea lor la bloc, conform unui proiect politic consultat de Reuters, in incercarea de a imbunatati imaginea blocului in regiune. Dupa ani de neglijare a tarilor din Balcanii Occidentali…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimandu-si "opozitia ferma" fata de un document care lanseaza "speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul SUA speculeaza cu privire la…

- Cunoscutul post de televiziune Euronews a dedicat un amplu reportaj protestelor masive care au cuprins Romania fata de putere si fata de modificarile pe care aceasta doreste sa le aduca legilor justitiei.

- Patru idei de a face bani ca sa poti trai pe cont propriu Aproape toata lumea isi doreste sa renunte la job-ul pe care il are la un moment dat. Cu toate acestea, intre „a visa” si „a actiona” ramane de fiecare data o mare prapastie pe care cei mai multi nu reusesc sa o depaseasca niciodata, principalul…

- Clifford Chance a infiintat un grup global interdisciplinar dedicat tehnologiei – Tech Group, care va acorda asistenta clientilor din toate industriile, in legatura cu oportunitatile si aspectele specifice pe care le implica noile tehnologii, dar...

- In parcul Valea Morilor din Capitala ar putea aparea un complex locativ. Potrivit proiectului, complexul urmeaza a fi ridicat in strada Timiș, in apropierea scarii de intrarea in parcul Valea Morilor. Complexul locativ urmeaza a fi construit pe o suprafața de de 35,22 ari și va fi constituit dintr-un…

- Tokyo RPG Factory, studioul responsabil pentru excelentul atmosfecic JRPG I Am Setsuna, și distribuitorul Square Enix, au lansat astazi Lost Sphear, de asemenea JRPG, pe PC și PlayStation 4. Lost Spear folosește un sistem de lupte time based, multiple NPC-uri recrutabile și povestea unei tinere…

- Un poștaș chinez de 60 de ani lucreaza in una dintre cele mai dificile zone din țara. Zi de zi, barbatul se cațara pe stanci și urca carari dificile pentru a ajunge la comunitațile izolate și a le livra scrisori și ziare, scrie Xinhua. Poștașul Yang Yinke lucreaza in provincia Shanx din nordul Chinei…

- coala Popular de Arte Vespasian Lungu Brila cu sprijinul Consiliului Judeean Brila organizeaz spectacolul muzical dedicat împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române.Mari 23 ianuarie 2018 începând cu ora 17.00 în sala festiviti a colii Populare de Arte &bdquoVe...

- China va exporta de patru ori mai mult petrol in 2018, planuind o crestere cu 31%, in comparatia cu cea de 7% de anul trecut, potrivit Bloomberg. Acestea sunt considerate a fi vesti proaste pentru procesatorii din restul Asiei, de la Coreea de Sud si Japonia, pana la India, acestia fiind…

- Internautii pot deveni „mineri“ de monede virtuale pentru infractorii cibernetici, care folosesc resursele calculatorului ca sa genereze monede virtuale care ajung apoi in portofelele lor. Pentru a bloca Cryptojacking-ul poti face urmatorii pasi: daca simti ca procesorul trage din greu, ...

- Brașovenii și turiștii au un nou parc de distracții, cel mai mare din Europa de Est, unde copiii de toate varstele au la dispoziție 18 locuri de joaca, in funcție de varsta, un cinema 8D și partie de schi artificiala. Parcul de distracții Superland, care se afla pe Șoseaua Cristianului, a fost deschis…

- Eveniment dedicat Edictului de la Turda Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Biserica Unitariana Maghiara organizeaza,…

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- Cercetatori chinezi au realizat o imprimanta 3D care produce implanturi dentare, tehnologie care va permite obtinerea mai rapida de implanturi dentare mai ieftine, conform Xinhua. Este suficient ca medicii stomatologi sa scaneze cavitatea bucala si dintii pacientilor, iar imprimanta 3D…

- Intr-un interviu recent pentru CNBC , Hoskinson a spus ca, din punctul sau de vedere, o „consolidarea” a criptomonedelor va fi declanșata de o „prabușire” a acestui segment de piața. „Se va intampla urmatorul lucru: multe dintre aceste criptomonede care nu au fundamente puternice, tehnologii bune -…

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Milostenia si ajutorarea aproapelui este o misiune constanta a unor oameni ai Bisericii. Acestia au reusit de-a lungul timpului in Romania sa salveze zeci de vieti si sa hraneasca mii de copiii saraci. Acesti preoti si-au dedicat intreaga viata caritatii si reprezinta un exemplu de umanitate.

- Principesa Sofia a Romaniei a profitat de timpul petrecut la Savarsin si in a doua zi de Craciun a iesit in parcul Castelului si a facut cateva poze. Imaginile surprinse i-au lasat fara grai pe membrii Casei Regale, atunci cand au vazut ce era suprins in ele.

- Spre deosebire de alti ani, s ar parea ca 2017 a fost anul unor mari rezolutii pentru foarte multi crestini. Ar putea sa insemne, oare, ca ne intoarcem cu fata catre mai bine Intotdeauna directia omului este catre bine. Dar din punctul lui de vedere. Adica revolutia aceasta a binelui porneste de la…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat vineri in unanimitate, in urma sprijinului Chinei, o rezolutie care impune noi sanctiuni Coreii de Nord, in special restrictii la importurile de petrol, esentiale pentru programele de rachete si cel nuclear, scrie AFP.

- In parcul Tomis 2, in apropiere de biserica cu hramul "Sfintii Ingerildquo;, numita si Capela Militara, printre copacii nu prea desi, pe latura ce da spre bd. Tomis, se afla un monument cu vultur care atrage atentia calatorului nu prea grabit, care isi permite luxul de a privi in jur si a scotoci cu…

- Numarul din decembrie al revistei „Historia” – unul de colectie – dedicat Regelui Mihai a fost epuizat. Va multumim tuturor pentru interesul acordat! Insa avem vesti bune! Incepand de maine, 22 decembrie, publicatia noastra va putea fi gasita, intr-un nou tiraj, la toate punctele de difuzare a presei…

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american, generalul Herbert McMaster a criticat politica externa a Rusiei și Chinei. În opinia sa, cele doua sunt „state revizioniste“, care cauta sa schimbe ordinea mondiala și constituie o amenințare militara pentru SUA,…

- Serialul de televiziune dedicat reginei Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei va continua cu cel de-al treilea sezon, cu actrita Jenna Coleman in rolul suveranei, informeaza NEWS.RO, citand Variety.com.Primele doua sezoane ale serialului „Victoria” au prezentat ascensiunea…

- Unul dintre cele mai cautate patinoare din județul Timiș și-a deschis și in acest an porțile pentru iubitorii sporturilor de iarna. Timișenii au posibilitatea de a petrece timpul in aer liber, pe patine, in Parcul ”George Enescu” din Lugoj, de luni pana vineri, intre orele 10-21, iar sambata și duminica,…

- Ubisoft a anunțat amanarea unora dintre cele mai importante jocuri pe care le avea planificate pentru 2018. Fara motive foarte clare, Far Cry 5 și The Crew 2 vor intarzia. Creatorii unor jocuri cu bugete foarte generoase sufera de o presiune mentala semnificativa pentru a lansa titluri de foarte buna…

- Aleea Colorata a adunat ieri, pe data de 7 decembrie 2017, de la ora 16:00 zeci de familii. De la mic la mare, fiecare vizitator al evenimentului organizat de echipa proiectului Parcul meu, a fost intimpinat cu ciocolata calda, mandarine și muzica de sarbatori. Magia a fost completata de zambetele aduse…

- In Romania va fi construit Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia. Președintele Klaus Iohannis a semnat un decret prin care permite promulgarea Legii privind realizarea edificiului istoric.

- Azi, 1 decembrie, vor avea loc manifestari organizate cu ocazia „Zilei Nationale a Romaniei”. Satmarenii sunt invitati sa participe in numar cat mai mare la aceste activitati. Pentru buna desfasurare a manifestarilor, in anumite zone vor exista restrictii ale traficului rutier. Programul manifestarilor…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, l-a atacat pe premierului Mihai Tudose pe motiv ca „se lauda cu creșteri economice comparabile cu ale Chinei”, in contextul in care țara noastra este „ultima in Europa la finanțarea Sanatații”. In acest fel, liberalul cere Guvernului ca in bugetul de stat pentru anul 2018…

- Ca in fiecare an, 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, va fi sarbatorita asa cum se cuvine si la Paulesti. Locul de intalnire al celor ce simt romaneste este monumentul eroilor din Parcul cu Castani. Ceremoniile vor incepe la ora 11.00, ora la care Sandu Tudor, primarul localitatii, ii invita pe…

- Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) și FricaDeZbor.ro, primul site din Romania care trateaza aviația din perspectiva aviofobilor, alaturi de un echipaj de profesioniști din aviație, psihologie și drept, invita persoanele cu frica de zbor sa se imbarce intr-o cursa…

- Sfaturile polițiștilor pentru clienții magazinelor online. Odata cu dezvoltarea comerțului online și a instrumentelor de plata fara numerar a crescut și interesul pentru acest domeniu al persoanelor care dețin cunoștințe IT și care sunt dornice de caștiguri rapide, ilegale. Tocmai de aceea, Poliția…

- Milioane de cadre de rang inalt \\\'din toate regiunile si departamentele de pe intreg teritoriul Chinei\\\' vor avea obligatia sa citeasca si sa studieze noua carte a lui Xi Jinping ce contine gandirea politica si discursurile presedintelui chinez, informeaza joi agentiile Xinhua si EFE.

- In Proiectul de Hotarare numarul 380 din 2 noiembrie, referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, se stabilesc și taxele care trebuie incasate pentru autovehiculele care intra in parcul Crang, desi accesul acestora este interzis in perimetrul amenajat care apartine…

- Peste 100 de copii din intreaga tara, pacienti cu afectiuni incurabile sau care le limiteaza viata, aflati in grija centrelor Hospice Casa Sperantei din Bucuresti si Brasov, beneficiaza de...

- Elena Gheorghe a sustinut un concert de muzica machedoneasca, moment in care le-a marturisit fanilor ca bunica ei paterna s-a stins din viata. Artista i-a dedicat cu lacrimi in ochi melodia ''Pagoga''.

- Una dintre principalele noutati consta in achizitia unor utilaje speciale care vor fi folosite de Salubris pentru curatarea trotuarelor. Parcul auto al operatorului pentru activitatea de deszapezire cuprinde, in total, 24 de utilaje fata de 14 anul trecut. Totodata, fata de 2016, Citadin are un numar…

- Tot mai multe guverne urmeaza exemplul Rusiei si al Chinei si folosesc unelte pentru a manipula retelele de socializare online si publicatiile sau pentru a-i contracara pe dizidenti, potrivit unui nou studiu realizat in 60 de tari.

- Acționarii societații Chimcomplex Borzești au ratificat decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea vanzarii unor active aferente transportului pe calea ferata, respectiv 300 de vagoane și doua locomotive. Comentatorii acestei decizii susțin ca suma care va fi obținuta ar urma sa fie utilizata…

- Un curs dedicat romanilor de pretutindeni a fost lansat, marți, la Facultatea de Sociologie din cadrul Universitații București. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Pastîrnac, a aratat ca acest curs, coordonat de profesorul Dan Dungaciu, vizeaza corelarea studiilor…

- Romanii se pregatesc vinerea aceasta de Black Friday , insa puțina lume știe ca ”Big Billion Day”, echivalentul din India al evenimentului, are radacini romanești. Mai exact, acesta a fost inspirat de eMag, spune Iulian Stanciu, directorul general al retailerului online. ”A pornit ca un festival de…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…