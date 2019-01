Stiri pe aceeasi tema

- Desi aflata in insolventa, celebra firma Tel Drum continua sa castige contracte in Teleorman, fostul fief al liderului PSD, Liviu Dragnea, scrie ziare.com. Este vorba de un contract de 7,2 milioane de lei pentru reabilitarea unei scoli in Zimnicea, care a fost dat luna trecuta acestei societati,…

- Rise Project a publicat o serie de documente in care se aflau si planurile unei resedinte de vacanta ridicate la malul Marii Negre și despre care spun ca aparține lui Liviu Dragnea.Conform documenteelor companiei Tel Drum, intr-o mapa rosie au fost gasite 5 coli A3 cu „un proiect faraonic,…

- Valiza cu probe ajunsa in posesia jurnaliștilor de la Rise Project, care ar conține documente referitoare la Liviu Dragnea și la persoane apropiate acestuia, readuce in discuție legaturile liderului PSD cu firma Tel Drum.Deși odata cu evoluția politica a lui Liviu Dragnea s-a speculat ca ar…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17.20, un tanar, in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din statiune, pe banda numarul 2, dinspre Navodari catre Constanta.In momentul in care a ajuns…

- Oamenii au spus ca s-au adunat intrucat au auzit ca liderul PSD, Liviu Dragnea, are o intalnire cu reprezentanti ai partidului, duminica seara, la Parlament. Ei au spus ca s-au intors de la Iasi, unde cu o seara inainte au fost proiectate mesaje prin care se cerea demisia ministrului Justitiei, Tudorel…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier care a avut loc la ieșirea din Gherla, in care au fost implicate un TIR și trei autoturisme, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții IPJ Cluj au declarat, duminica seara, corespondentului MEDIAFAX ca traficul rutier…

- Celebra firma Tel Drum ii genereaza din nou probleme liderului PSD, Liviu Dragnea. Un fost șef ANAF s-a decis sa spuna tot ceea ce știe despre firma care a intrat și in atenția OLAF (Oficiul European Antifrauda). Respectivul personaj a anunțat ca va publica un serial pe Facebook, cu dovezi explozive,…