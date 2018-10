Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu are contre cu soția, de cand aceasta a aflat din presa ca președintele ANCOM caștiga 10.000 de euro pe luna. Soția președintelui Autoritații Naționale pentru Comunicații ar vrea ca aceasta suma sa se regaseasca in bugetul familiei, iar Grindeanu nu a reușit sa o convinga ca de fapt nu…

- "O chestiune personala sau doua pe care vreau sa le spun. Poate la voi am mai mult succes decat am la colegii vostri din Bucuresti. Va rog sa ma ajutati sa nu mai am probleme acasa. Fac un apel la voi si va spun ca de-abia am reusit sa o conving pe sotie. Sa stiti ca nu am 10.000 de euro salariu, salariul…

- Prima etapa din grupele Ligii Europa, desfașurata aseara, a oferit multe meciuri tari, goluri spectaculoase, show-uri pirotehnice, dar și o faza de tot rasul. Partida AEK Larnaca – FC Zurich s-a terminat cu victoria oaspeților cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost marcar de kosovarul Benjamin Kololli,…

- Pasager roman suspect de febra tifoida pe Aeroportul Otopeni O aeronava Turkish Airlines, care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, a fost izolata la sol din cauza unui pasager român care prezenta simptome de febra tifoida. Pasagerul român venea din Africa,…

- George Maior spune ca nu a primit nicio convocare din partea MAE, in urma reacției sale referitor la scrisoarea deschisa a lui Rudolph Giuliani, transmisa oficialilor romn, pe tema protocoalelor secrete din justiție. Ambasadorul roman la Washington a facut precizarea, marți, la Palatul Cotroceni, unde…

- Intr-o interventie in Jurnalul de seara, Lazar Comanescu a cerut oficialilor de la Bucuresti sa studieze cu atentie tratatele internationale, inainte sa le invoce. El face referire la un pasaj din comunicatul MAE conform caruia „un ambasador al Romaniei ar trebui sa fie preocupat ca, in conformitate…

- Un dosar penal a fost deschis de politistii si procurorii din Teleorman, dupa moartea unui barbat de 68 de ani, care a participat la mitingul din Bucuresti, de pe 10 august. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale in Piata Victoriei, unde i s-a facut rau.