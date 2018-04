Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul Youtube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital, potrivit Business Insider.

- La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Spitalul General din San Francisco a anuntat cadeja trateaza pacienti in urma incidentului, insa nu a facut precizari in legatura cu starea acestora. Stanford Health Care a anuntat ca are in ingrijire…

- Campusul companiei YouTube pare sa fi fost atacat de catre cel puțin o persoana care trage cu o arma atat in interior, cat și in exteriorul cladirii, scriu ceid e la Playtech.ro. Sediul YouTube este scena unui atac armat, dupa ce mai multe persoane au postat pe rețelele sociale mesaje cu referire la…

- In cursul zilei de astazi, 02 aprilie a.c., a avut loc ceremonia militara si religioasa a depunerii de coroane si jerbe de flori la monumentul eroului jandarm Slt. (p.m.) Lazar I. Nicolae, in comuna Horea, județul Alba decedat la 25.09.1991). Au fost depuse coroane de flori din partea instituției Prefectului…

- Desertul Sahara s-a extins cu circa 10% in aproape 100 de ani, conform unui nou studiu efectuat recent in Statele Unite si publicat la sfarsitul saptamanii trecute. Sahara, cel mai mare desert din lume, cu o intindere oficiala de 9.200.000 kilometri patrati, aproximativ cat Statele Unite…

- Dinamo a pierdut meciul de acasa cu Juventus Bucuresti cu 2-1, adancind criza in Stefan cel Mare. Oamenii cu experienta din lotul dinamovist au fugit de explicatii, la declaratii fiind trimisi fotbalistii tineri.

- Caile de acces in satul Pardosi, judetul Buzau, sunt impracticabile din cauza alunecarilor de teren reactivate dupa precipitatiile din ultima vreme si topirea rapida a zapezii. Sunt probleme atat pe DJ 220 Buda – Murgesti, cat si pe DJ 203 K, spre Buda.

- Un drum judetean din Olt a fost inchis deoarece apa a erodat acostamentul acestuia, iar pe un altul circulatia a fost restrictionata pe un singur sens in urma unei alunecari de teren. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, in localitatea Teslui, pe DJ 546, circulatia…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, murit, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Medicii, dar și colegii de echipa și adversarii au incercat sa-l salveze. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Tanase Gheorghe, comandant adjunct aviatie Departamentul Siguranta si Operativ din cadrul SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 6 august 2017, impreuna cu sotia, un teren intravilan in Constanta, din anul 2005, in suprafata de 500…

- Premierul Viorica Dancila a precizat joi ca exista o echipa "foarte bine ancorata" la problemele create in urma conditiile meteo nefavorabile care au dus la inundatii in mai multe regiuni ale tarii, inclusiv la alunecari de teren la Valeni, Dambovita, si a anuntat ca va cauta solutii inclusiv la nivel…

- Samsarii înșala cumparatorii de mașini second-hand nu doar prin manipularea kilometrajului, ci și prin readucerea pe strada a unor autoturisme cu daune majore, unele declarate dauna totala, deși sunt aproape noi, au carte service și kilometri puțini și reali. Din statisticile InspectorAuto.ro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6650 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6646 de lei. Minimul istoric înregistrat de leu în raport cu moneda unică a fost pe 23 ianuarie,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- Dupa ani de cautari, a fost identificat proprietarul fostei mori din Lupeni. Numai ca acesta nu se mai afla in viața. De ani de zile, autoritațile locale de la Lupeni incearca sa il identifice pe proprietarul unei cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost identificat, insa…

- „Echipa noastra este plecata in teren cu laboratorul de calitate a apei, serviciul de gestiune si monitorizare si angajati ai sistemului de Gospodarire Iasi. Avem acolo barajist care monitorizeaza in teren in permanenta. El ne-a anuntat. Acum echipa preleveaza probe, se vor face analize iar in urma…

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O alunecare de teren de aproximativ 250 de metri patrati s-a produs, sambata, la iesirea din municipiul Bistrita, in apropierea unui drum judetean. Mai multe echipaje intervin in zona si au imprejmuit perimetrul. Deocamdata, nu se impune evacuarea caselor din zona.Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare de teren s-a produs la iesirea din municipiul Bistrita, in zona numita Dealul Jelnei, scrie news.ro. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati, aproape de…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Ionut Lupescu a oferit prima reactie dupa decizia Curtii de Apel, care obliga MTS la emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- 58,7 milioane de lei pentru Baciu in 2018. Prioritati: canalizare, drumuri si creste si gradinite Comuna Baciu are in 2018 un buget de 58,7 milioane de lei, adica putin peste 12 milioane de euro. Dublul bugetului pe anul 2016, cand administratia Baciu a avut la dispozitie 23,9 milioane de lei. "Când…

- Bilantul victimelor unei alunecari de teren survenite in provincia indoneziana Java Centrala a crescut la sapte, in timp ce alte 13 persoane sunt in continuare date disparute, a informat un oficial local citat de DPA. Un torent de noroi i-a ingropat pe lucratorii unei orezarii terasate din districtul…

- Peste 329.000 de prescolari si elevi, din Romania si Republica Moldova, au studiat in ultimii 5 ani disciplina optionala "Educatie financiara", ca urmare a unui proiect demarat de catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Educatiei Nationale si Asociatia pentru Promovarea Performatei…

- Razbunare de tip mafiot impotriva redactiei 7Est, dupa ce am demascat un tun imobiliar pus in scena prin interpusi de catre viceprimarul Gabriel Harabagiu! Mircea Rotariu, „sageata” lui Harabagiu, un personaj certat de ani de zile cu legea, atat in Romania cat si in afara granitelor tarii, a apelat…

- Gigi Becali l-a desfiintat pe Lucian Filip, dar l-a aparat pe Andrei Vlad, portarul de 18 ani care a gafat la golul ardelenilor. FCSB - CFR CLUJ 1-1 in etapa a 24-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "E un rezultat echitabil. Pe teren a fost o echipa tehnica, si a mai fost una care a dat…

- Politia belgiana a fost alertata vineri de prezenta unui plic cu continut suspect intr-o cladire din Bruxelles care gazduieste Consulatul Romaniei, relateaza 7sur7.be. Citeste mai mult: adev.ro/p3w52z

- Politia belgiana a fost alertata vineri, la ora 14,37, de prezenta unui plic cu continut suspect in cadrul unei cladiri situate pe bulevardul Regent din Bruxelles, la numarul 47 - 48, unde se afla si consulatul Romaniei, scrie 7sur7.be . Ca masura de precautie, politia a aplicat procedura standard,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a primit spre administrare de la ANAF un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare contabila de peste 820.000 de lei, pentru realizarea unui Centru informatic si de comunicatii, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in 25 ianuarie de premierul…

- Parlamentarii PSD Cluj sustin refacerea sistemului de irigatii din zona Turda - Campia Turzii, sistem construit intre anii 1968 si 1972 pe raul Aries, pe o suprafata de teren de 5.720 hectare, in localitațile Moldovenesti, Mihai Viteazu, Calarasi si Turda, teren care astazi, in cea mai mare parte,…

- Primaria municipiului Aiud reia, in data de 7.02.2018, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat, in cota…

- Din aceasta primavara, cladirea United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville Timisoara va gazdui birourile companiei Flex Romania, divizie a unuia dintre cei mai importanti jucatori la nivel international in domeniul tehnologiei, proiectarii si productiei de echipamente. Flex Romania…

- Noul sediu al Judecatoriei Buzau va fi o cladire impunatoare, aerisita si bine structurata pentru aceasta destinatie. Cel putin asta se intelege daca luam in calcul ca Ministerul Justitiei a cerut Consiliului Judetean un teren de cel putin 5.000 mp pentru punerea in practica a acestui proiect. Desi,…

- In perioada 22.01-02.02.2018, structurile de cercetare ale Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” desfasoara activitati de instruire in zona localitatii Soveja. Principalele obiective propuse sunt de dezvoltare a calitatilor fizice si psihice in diverse conditii meteo, in teren muntos,…

- Consiliul Judetean a semnat contractul pentru realizarea documentatiei tehnice in vederea construirii parcului industrial "Iasi Industrial Park". Cladirea administrativa a "Iasi Industrial Park" va avea o suprafata de 600 de metri patrati. Va fi amenajata o parcare pentru camioane, cu o suprafata de…

- Un suporter al echipei Middlesbrough a fost arestat pentru ca a urinat in sticla de apa a portarului clubului Queens Park Rangers, Alex Smithies, sambata, la un meci din liga a doua engleza de fotbal, a anuntat politia britanica duminica, citata de AFP. O imagine video difuzata pe retelele…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Datorita atitudinii de luptatoare pe care o are pe teren, Simona Halep a castigat respectul unui monstru sacru al tenisului. Marele Boris Becker a analizat jocul Simonei, dezvaluind totodata ca ii tine pumnii romancei la Australian Open.

- Un proces a carui miza este un teren ultracentral din Timisoara, a carui valoare poate trece de 1.000 de euro pe metru patrat si care este aflat acum in proprietatea unei firme din grupul detinut de cei mai bogati banateni, asteapta de un an si jumatate sa primeasca un termen la Inalta Curte de Casatie…

- Oficialitatile au declarat ca cei 32 de membri ai echipajului vasului Sanchi, care transporta 130.000 de tone de petrol, sunt decedati. Scurgerile de petrol si de combustibil ultra-usor pot fi devastatoare vietii marine, au mai spus autoritatile.Luni, televiziunea chineza a transmis ca…

- Pata de petrol din Marea Chinei de Est aparuta in urma accidentului din 6 ianuarie are 120 de kilometri patrati, iar autoritatile, care au anulat operatiunea de cautare a supravietuitorilor, au inceput curatarea zonei, scrie BBC.Oficialitatile au declarat ca cei 32 de membri ai echipajului…

- Dupa ce un patrolier iranian s-a scufundat la inceputul anului in apropiere de orașul Shanghai, pata de petrol din Marea Chinei a ajuns la peste 120 de kilometri patrați, iar autoritațile chineze incearca sa o curețe, scrie BBC News. Pata uriașa de petrol este formata din combustibilul greu care a fost…

- Inspectorii ITM Alba au aplicat o singura amenda in cuantum de 5.000 de lei si 12 avertismente, in urma verificarilor in teren de saptamana trecuta. Nu au fost depistate cazuri de munca „la negru”. In perioada 8-12 ianuarie in domeniul relatiilor de munca au fost controlati 48 de agenti economici, cu…

- California ramane victima capriciilor vremii. 13 oameni și-au pierdut viața in alunecari de teren. Asta, la numai o luna dupa ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de padure din ultimele doua decenii.

- Fosta fabrica de lapte din Carei a fost scoasa la licitație de FrieslandCampina Romania, producatorul lactatelor Napolact. Este vorba despre trei loturi: o cladire cu teren de aproximativ 2.400 de metri patrati, fosta fabrica de lactate care se afla pe un teren de 19.208 metri patrati si o zona agricola…

- Proprietatea este impartita in trei loturi si anume o cladire cu teren de aproximativ 2.400 de metri patrati, fosta fabrica de lactate care se afla pe un teren de 19.208 metri patrati si o zona agricola cu o suprafata de 5.430 de metri patrati, se arata in anuntul companiei, care nu a inaintat si un…

- Nacho Novo (38 de ani) a participat azi la un meci al legendelor celor de la Glasgow Rangers disputat la Berlin. Spaniolul a suferit insa un atac de cord in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este in prezent stabila, anunța Mirror.co.uk. ...

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…