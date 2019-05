Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile aeriene realizate miercuri in zona Dealului Liliecilor de pe Autostrada Lugoj – Deva ofera detalii despre cat mai au de lucru constructorii si cum este rezolvata problema alunecarilor de teren.

- Lucrarile la Lotul al treilea al Autostrazii Lugoj – Deva se apropie de final. Constructorii si-au mobilizat fortele in zona viitorului nod rutier de la Holdea, in apropierea caruia au fost construite si cele doua ecoducte pentru animalele salbatice mari.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a pus dronele in functiune si a publicat imagini spectaculoase realizate cu ajutorul lor pe santierul Autostrazii Lugoj – Deva.

- Joi seara, un tanar de 21 de ani din Petroșani in timp ce conducea un autoturism pe DN76, din direcția Brad – Deva, pe raza comunei Soimus, intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul direcției de mers, patrunzand pe contrasens, unde a tamponat frontal autoturismul condus regulamentar de…

- Constructorii Lotului IV al autostrazii Lugoj – Deva lucreaza la consolidarea versantului de la Soimus. Mai multe imagini publicate pe Facebook arata o noua prabusire a unei portiuni din „Dealul liliecilor”.

- Doi kilometri au ramas, practic, neexecutati din Lotul IV al Autostrazii Lugoj – Deva. In zona dealului de la Soimus au fost mobilizate forte impresionante, pentru ca lucrarile incepute in primavara anului 2014 sa fie finalizate in aceasta vara.

- Ultimele imagini postate de cei de la Drumuri arata ca in acest moment se lucreaza pe cele doua loturi, trei si patru, din aceasta autostrada. Pe lotul patru activitate intensa este la Dealul Liliecilor, acolo unde versantul a fost „taiat”, iar antreprenorul este nevoit sa faca eforturi importante…