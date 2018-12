Stiri pe aceeasi tema

- Cadourile stranse de Asociatia Culturala Club 99 in urma unei campanii umanitare au ajuns la peste 120 de copii din mai multe localitati. O mama cu multi copii, din Buzau, se numara pentru al cincilea an consecutiv printre beneficiarii campaniei de sarbatori. Un clip postat de organizatorii actiunii…

- Protagonista, o nemteanca, a facut un gest demn de admirat: i-a cumparat copilei ce voia de pe rafturi, insa micuta traieste tot in saracie, scrie bensan.ro. In numai cateva zile de la postare, peste 100.000 de oameni au dat Like postarii si 50.000 au si distribuit-o. Citeste si Mesaje de…

- Evenimentul ,,Si tu poti fi Mos Craciun", organizat de catre Asociatia Freamat de Speranta la Campulung Moldovenesc, a ajuns in acest an la editia a VI-a.De cadourile de la Mos Craciun s-au bucurat peste 50 de copii si tineri cu dizabilitati. Mosul a fost darnic si s-au impartit nu mai ...

- Mirela Vaida a vorbit despre una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, perioada Sarbatorilor de iarna. Indragita prezentatoare TV și-a amintit cum era Craciunul in copilaria sa și a povestit ce tradiții urma cu sfințenie. Mirela Vaida este o mare cunoscatoare și iubitoare a tradițiilor de sarbatori…

- Lucian și Ovidiu, cei doi copii orfani crescuti de bunica Tania, intr-o casa de la marginea Craiovei, dupa ce si-au pierdut parintii in mai putin de doua luni, l-au primit cu mari emotii pe Mos Nicolae. Baietelul cel mare si-a dorit bani, cel mic, dulciuri, iar cea care vegheaza asupra lor isi doreste…

- SURPRIZA Moș Craciun se pregatește pentru luna cadourilor! In aceasta dimineața a ajuns la Barlad pentru a salva o viața. Moșul se alatura campaniei pentru cei aflați in nevoie “Eroi pentru o VIAța”. Insoțit de mai multe persoane, Moș Craciun a ajuns la Centrul de Transfuzii din Barlad pentru…

- Craciunul e in decembrie, cum putem aduce noi sarbatoarea lui Moș Craciun cu cateva luni mai devreme? Nu vom avea decorațiuni, brad, cadouri, unde va fi Moșul? In fața bolii, in fața unui suflet de copil bolnav nimic nu este imposibil. Povestea lui Keith, un baiețel de 12 ani din Ohio, SUA, a mobilizat…