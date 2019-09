Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport al Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, toate parțile implicate in razboiul din Yemen comit incalcari grave ale drepturilor omului in aceasta țara, inclusiv crime, tortura și violuri, autorii nefiind aproape niciodata pedepsiți, potrivit France 24, scrie Mediafax.Anchetatorii…

- Barbatul suspectat ca a ucis doi soți in localitatea Zorleni din Vaslui a fost prins de polițiști. Este vorba despre un tanar de 24 de ani care este un recidivist eliberat condiționat din inchisoare in luna martie. Tanarul acuzat de omor calificat și violare de domiciliu și-a recunoscut faptele, relateaza…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat și al Luizei Melencum informeaza Romania24. Gheorghe Dinca a recunoscut ca el le-a omorat și pe Alexandra, tanara de 15 ani disparuta saptamana trecuta, dar și pe Luiza, fata de 18 ani…

- Ultima ora! Noi informații-bomba au ieșit la iveala in cazul uciderii Alexandrei Maceșanu, nepoata lui Alexandru Cumpanașu,șeful ONG-ului Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR)!Conform ultimelor informații provenite de la sursele noastre...Citește AICI informațiile care ARUNCA-N AER…

- Nicusor Dan, fostul presedinte al USR, e prezent sambata la Congresul partidului in calitate de ”prieten” si de ”observator”, dupa cum a declarat pentru Adevarul. Nicusor Dan nu mai e membru al partidului de doi ani.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, si tatal sau, primar in…

- Fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas a pledat vinovat, luni, la acuzatia de ucidere a cinci femei si doua fete, toate cu cetatenie straina, in ceea ce reprezinta cele mai grave crime in serie comise in Cipru pe timp de pace, transmite Reuters.