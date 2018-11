[VIDEO] Cum arata depozitele Alibaba dupa Black Friday-ul chinezesc. Imagini inedite postate de Jack Ma

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare retailer online chinez, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand duminica vanzari de 213,5 miliarde de yuani (30,70 miliarde de dolari), in crestere cu 27% fata de nivelul din 2017, transmit…

- Compania mixta a General Motors in China, Shanghai GM, va rechema peste 3,3 milioane de vehicule Buick, Chevrolet si Cadillac de pe piata chineza, incepand cu 20 octombrie, din cauza unui defect la sistemul de suspensie, a anuntat sambata autoritatea de reglementare a pietei auto din aceasta tara,…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair se pregateste vineri pentru o noua greva a personalului navigant si a pilotilor, care solicita conditii mai bune de lucru, actiune care va afecta planurile de calatorie a peste 40.000 de persoane, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Cea mai mare…

- Cofondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd., Jack Ma, a anuntat luni ca retragerea sa de la conducere va avea loc peste 12 luni, urmand ca actualul director executiv al companiei Daniel Zhang, sa devina presedinte, relateaza Reuters si The Economic Times.

- ArcelorMittal a anuntat luni ca si-a majorat oferta pentru Essar Steel India Ltd, cel mai mare producator indian de otel, presat de creditori sa-si reduca datoriile, transmite Reuters. ArcelorMittal concureaza cu grupul financiar rus VTB si compania rusa Vedanta Resources pentru Essar Steel.…