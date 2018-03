VIDEO: Cum ajung ajutoarele trimise catre Somalia in mainile teroristilor

Stiri pe aceeasi tema

- De ani buni, pensionarii care au muncit o viața intreaga și au contribuit la bugetul asigurarilor sociale, cand ies la pensie se trezesc cu venituri foarte mici. Situația se explica și prin faptul ca din același fond de pensii publice se achita și multe alte „pensii și indemnizații speciale” care ar…

- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Mainile pot spune extrem de multe despre personalitatea și destinul unui om, iar acesta este cel mai tare test al momentului! Tot ce ai de facut este sa privești atent degetul tau mic și sa afli ce arata acesta despre tine!

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- WhatsApp anunța noi schimbari în privința mesajelor experiate. Este vorba despre mesajele ce pot fi revocate, dupa ce au fost trimise din greșeala. Facebook a decis sa mareasca durata de timp în care putem rechema mesajele trimise pe WhatsApp, iar perioada…

- Un convoi umanitar care a intrat vineri in provincia siriana Ghouta Orientala si-a descarcat toate camioanele cu ajutoare in Douma, principalul oras din enclava aflata sub controlul rebelilor, si s-a intors in teritoriul controlat de guvern, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR)…

- Actul terorist, la organizarea caruia participa Vladimir Ruban, director al Centrului pentru eliberarea prizonierilor „Ofițerski Korpus“, era planificat sa aiba loc in centrul Kievului si urmarea mii de victime, a declarat la o conferința de presa sustinuta azi, la Kiev, președintele SBU, Vasili Hrițak,…

- Initial, functia de retragere a mesajelor trimise altor utilizatori pe WhatsApp nu era disponibila. Apoi, aplicatia a introdus aeceasta functie, permitandu-le utilizatorilor sa retraga mesajele in aproximativ sapte minute de la momentul in care le-au trimis. Curand, insa, potrivit WABetaInfo,…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Singurul asistent maternal profesionist din judetul Iasi care are in plasament cinci copii se ocupa de cresterea minorilor abandonati de 14 ani. Maria Balan se mandreste cu noua fii: cinci luati din centrele Protectiei Copilului Iasi si inca patru pe care i-a nascut.

- Cu 240 de persoane care primesc ajutoare sociale, comuna Contești e printre fruntașele damovițene la acest capitol. Statul timite lunar Post-ul CONTEȘTI: Intre doua beri, asistații social se plang ca nu le ajung banii. 100.000 de lei pe luna se duc pe ajutoarele lor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Mihaela Buzarnescu a urcat din preajma locului 550 pana pe 38 in clasamentul WTA. "Eu mai fusesem, la 18 ani, pe locul 240. Ulterior, in 2011 si 2012 urcasem pe 140. Apoi m-am oprit doi ani si, intr-adevar, am pierdut clasamentul si am mai avut o oprire in 2016. Si anul trecut, da, eram pe…

- Activitatea DNA pe anul 2017, transpusa in cifre, arata ca procurorii au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei deputati, un senator, un secretar de stat, dar si magistrati, arata bilantul.

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in urma unui dublu atac cu vehicul-capcana comis vineri seara de grupul terorist Al Shabaab, afiliat retelei Al-Qaida, in apropierea Palatului prezidential din Mogadishu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- Tot mai mulți musulmani aleg sa-și faca studiile in Republica Moldova, datorita taxelor mici de la universitațile din țara noastra. Numarul mare de mahomedani nu trebuie sa ne sperie, atat timp cat ei respecta legile și pe cetațenii acestei țari, spune demograful Valeriu Sainsus.

- Ca urmare a eforturilor depuse de Anamaria si echipa ei s-a renovat deja un etaj al spitalului si arata fabulos: exact “ca afara”…asa cum ar trebui sa arate toate spitalele noastre! Ne dorim sa ii sustinem cat de mult putem astfel ca ideea e simpla: petreci o seara frumoasa…

- Actorul Victor Rebengiuc a implinit 85 de an, petrecandu-si, sambata, ziua de nastere pe scena Teatrului National din Bucuresti. La finalul piesei „Regele Moare”, in care a jucat alaturi de sotia sa, maestrul a avut parte de o surpriza: colegii ...

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Cum mi-am dat seama ca vreau sa fac software development? Uitandu-ma inapoi, as spune ca am iterat. De mica mergeam la olimpiadele de matematica, si am hotarat sa urmez facultatea de Calculatoare din cadrul Universitatii "Politehnica” Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- De partea celalata, lumea se va confrunta cu o crestere a populatiei in tarile subdezvoltate, organismele globale ajungand in punctul in care nu vor mai putea lupta cu saracia, inegalitatea, foametea si malnutritia, scrie Gandul. Datele Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), scot la iveala o…

- Viorel Vasile, presedintele Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) si CEO al celui mai mare jucator din piata de intermediere in asigurari - Safety Broker, contesta si numeste drept "falsa" declaratia facuta la finalul anului trecut de catre seful unei companii…

- Cristian Menegon, purtatorul de cuvant al Primariei Pascani a declarat ca familia compusa din 11 persoane primeste mai multe ajutoare, dar si alimente, desi tatal copiilor este apt de munca. „Familia Stanescu primeste in prima faza ajutor social. Fiind o familie formata din 11 persoane, primeste…

- Decapotabila Rolls-Royce Dawn a ajuns in sfarsit si in atelierul japonez de tuning Wald International. Mainile de aur de acolo i-au facut un bodykit cu forme agresive, dar care reuseste in acelasi timp sa pastreze acel spirit de eleganta pe care o are masina facuta in Marea Britanie.

- Directorul executiv al Centrului FILIA (ONG care se ocupa de prevenirea si combaterea violentei asupra femeilor), Andreea Braga, vine la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pentru a vorbi despre sistemul de justitie care permite ca femeile sa fie omorate, chiar daca au ordin de restrictie impotriva…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reactiile din ultima perioada ale liderilor Uniunii Europene, referitoare la Romania, au aratat ca exista o denaturare a informatiilor care ajung la forurile europene.

- Sunt indraznețe, pline de energie și mereu dornice de noi experiențe. Vorbim despre fetele "rele" ale zodiacului, cele care fac numai ceea ce vor și nu pierd nicioadata. Caci știi cum se spune, "Fetele bune ajung in Rai, fetele rele ajung unde vor".

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Autoritatile din Somalia au anuntat ca au salvat joi 32 de copii care se aflau intr-o scoala condusa de al-Shabaab (Tineri), dupa ce acestia au fost recrutati de gruparea islamista terorista afiliata Al-Qaida, scrie Reuters. „Cei 32 de copii sunt in siguranta, in grija guvernului. Este regretabil…

- Nu este un fapt necunoscut ca elevii fumeaza chiar in curtea scolii, iar pana acum nu s-a gasit o solutie. Jumatate dintre ei devin fumatori inainte sa implineasca 18 ani. Spre exemplu, in judetul Constanta, peste jumatate au experimentat cel putin o data tutunul, mai exact 51, 7 la suta. 9 din 10 elevi…

- Stefania Viviana Onofrei si Raluca Elena Onofrei sunt acuzate de savarsirea infractiunii de „folosire sau prezentare cu rea–credinta de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene”. Cele doua vor fi judecate in stare de…

- FC Botoșani a pierdut primul amical din aceasta iarna in fața formației de pe locul 6 din a doua liga rusa, Baltika. Moldovenii au fost invinși cu 2-1, ambele reușite ale rușilor venind in prima repriza, in minutele 38 și 44. Golul de onoare al romanilor a venit in prelungirile partidei, cand Olimpiu…

- Val de ninsori abundente și ger, asta ne așteapta in zilele urmatoare in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii spun ca incepand din acest weekend vremea se va raci considerabil, iar valorile termince abia vor depași limita inghețului.

- Jucatoarea care a castigat cel mai puternic turneu de tenis feminin din 2018, Elina Svitolina, a vorbit despre posibilitatea de a o detrona pe Simona Halep in clasamentul WTA. "Evident ca scopul meu este sa ajung numarul 1 in lume. Important este ca am inceput cu dreptul acest an, iar mai mult nu vreau…

- Din 2009 incoace, la inceputul fiecarui an, fondatorul Facebook iși propune sa faca ceva nou. Pana acum, Mark Zuckerberg a invațat mandarina, a vizitat fiecare stat al SUA, a alergat peste 580 de kilometri a construit un asistent inteligent pentru casa lui si a citit 25 de carti, printre altele. In…

- Descoperire alarmanta in Marea Neagra. Mai multe specii de alge pot fi toxice pentru oameni si pentru vietuitoarele din apa. Savantii de la Institutul de Cercetari Marine Constanta spun ca este greu sa ne ferim de ele: plantele sunt invizibile cu ochiul liber si secreta o substanta toxica absorbita…

- Concret, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpati: BALANICI LIVIU, administrator firma, reprezentant in fapt al societatii PANDORA IMPEX SRL, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, informeaza Mediafax."Prinsi cu mainile patate; sunt…

- Fermele de reni castiga tot mai mult teren in Romania, iar cei care au investit in cresterea acestor animale, considerate „exotice” la noi, au de castigat bani frumosi de pe urma lor in aceasta perioada din an.

- Într-un atelier din Cluj este sarbatoare în fiecare zi, iar cei 30 de angajați se transforma în ajutoarele Moșului și realizeaza, cu migala și talent, decorațiuni pictate cu peisaje sau personaje de iarna, dar și globuri decorate 3D cu materiale speciale, sclipici sau margele, scrie…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au descins la Registrul Auto Roman (RAR) Iasi. Procurorii verifica masinile care intra si care ies de la RAR. Vom reveni cu informatii.