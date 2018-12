VIDEO Cum a fost imobilizat un romn de trupele antitero, pe aeroportul din Amsterdam

Stiri pe aceeasi tema

- Stare de alerta pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Politia olandeza a intervenit de urgența pentru a imobiliza un barbat de nationalitate romana care a amenintat cu cutitul mai multi pasageri in incinta...

- Un roman a fost arestat pe aeroport din Amsterdam dupa ce a amenintat cu un cutit, potrivit Digi24.Barbatul are 47 de ani. Politia face investigatii in acest caz.

- Traficul aerian atinge capacitatea maxima in perioadele de varf, iar aeroporturile sunt supraaglomerate, astfel ca pasagerii trebuie sa aiba rabdare si sa inteleaga ca orice intarziere are ca scop siguranta lor, a declarat directorul general al Blue Air, Marius Puiu. "Am observat că pasagerul român…

- Nicolae Mitea traiește acum o viața liniștita, deși e conștient ca nu și-a atins adevaratul potențial. "Ma bazez pe terenuri, sunt in domeniul imobiliar. Am iesit din lumea fotbalului, doar mai urmaresc meciurile, ma uit la emisiuni. Punct!" a declarat Nicolae Mitea intr-un interviu acordat…

- Șefii organizațiilor civile, militare, de intelligence și de securitate aliate s-au intalnit la sediul NATO la Bruxelles, acolo unde au discutat, printre altele, și de combaterea dezinformarii sau a atacurilor cibernetice."Pe data de 29 noiembrie 2019, șefii organizațiilor civile, militare,…

- Legea Offshore, promulgata recent de președintele Klaus Iohannis, naște noi controverse. Dupa promulgarea, membrii comisiei pentru industrii au constatat ca un articol din lege referitor la legislație a fost formulat ambiguu și poate aduce "prejudicii materiale majore statului roman", de miliarde de…

- Polițiștii de la Transporturi au prins, zilele trecute, pe Aeroportul din Cluj un minor de 14 ani care încerca sa introduca în țara aproximativ 3 kilograme de bijuterii.”În data de 26.10.2018, în jurul orei 14.30, la P.T.F. Aeroport Cluj-Napoca s-a prezentat…

- Un avion a aterizat, marți seara, de urgența, pe aeroportul Otopeni, potrivit Antena 3.Sursa citata menționeaza ca este vorba despre un pasager roman care ar fi suspect de febra tifoida.