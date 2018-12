Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a participat in seara zilei de vineri, 30 noiembrie, la receptia organizata la Chisinau cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Cu acest prilej, premierul a adresat un mesaj de felicitare poporului roman, subliniind ca Romania este pentru Republica Moldova…

- Documentul a fost semnat de cei doi presedinti ai judetelor, respectiv Iustin Cionca, din partea Aradului, si Lilian Carmanu, din partea Ialoveniului. “Ne-am propus sa realizam legaturi intre institutiile si cetatenii din Romania si Republica Moldova, legaturile deja existente sa le consolidam si sa…

- Un grup de 14 ofiteri jandarmi din sapte tari francofone si din Romania a fost, ieri, intr-o vizita de documentare in judetul Suceava. Delegatia formata din ofiteri din Franta, Polonia, Republica Moldova, Palestina, Ucraina, Iordania, Madagascar si Djibouti, insotita de seful Inspectoratului ...

- In perioada 22-23 octombrie a.c., Uniunea Polonezilor din Romania a gazduit un grup de etnici polonezi din comunitatea poloneza din Republica Moldova. La solicitarea acestora, s-a hotarat organizarea unui schimb de experiența și vizita de documentare in domeniul protejarii și promovarii entitații etnice,…

- Irina Rimes si George Burcea, sotul Andreei Balan, au aparut in ipostaze intime, in 2016 și s-a intamplat la filmarile pentru videoclipul „Iubirea nostra muta”, pe care jurata de la Vocea Romaniei l-a lansat in acea perioada. Tatal fetitei Andreei Balan este actor si in aceasta calitate, George Burcea…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a organizat in perioada 20-22 septembrie, la Vatra Dornei, Reuniunea anuala a reprezentanților universitaților membre ale Consorțiului Universitaților din Republica Moldova, Romania și Ucraina, inființat in anul 2011. Pe parcursul anului ...

- In perioada 20-22 septembrie, la Vatra Dornei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat Reuniunea anuala a reprezentanților universitaților membre ale Consorțiului Universitaților din Republica Moldova, Romania și Ucraina (CUMRU), inființat in anul 2011. Pe parcursul anului universitar…

- In perioada 20-22 septembrie, la Vatra Dornei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat Reuniunea anuala a reprezentanților universitaților membre ale Consorțiului Universitaților din Republica Moldova, Romania și Ucraina (CUMRU), inființat in anul 2011. Pe parcursul anului ...