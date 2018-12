Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun a renunțat anul acesta la sania trasa de reni și s-a urcat in mașina Jandarmeriei din Salaj. Batranul darnic a vrut sa ajunga la copii orfani ai jandarmilor decedați pentru a le face o bucurie de sarbatori. Cinci copii din Jibou si Zalau, ai caror tati au lucrat in cadrul Inspectoratului…

- Ca-n fiecare an, Sandra iși petrece Sarbatorile alaturi de cei dragi. Se pregatește din timp, insa, sa le duca cele mai potrivite cadouri pentru cei pe care-i va vizita in aceste zile. „De fiecare data Craciunul l-am petrecut in familie. Cand eram gimnasta, de Sarbatori aveam doar cinci zile libere…

- "Spiridusii nostri, adica voi, ati lucrat din greu in atelierul Mosului si ati facut posibil ca fiecare copilas cuminte sa primeasca cadouri! Nu va pot descrie bucuria de pe fetelele lor si cum au spus ei poezii si cantecele! In fiecare an, copilasii care isi dau silinta la scoala, merg in Tabara la…

- Noua lege privind protecția datelor personale ii va afecta pe cei mici anul acesta, chiar de Craciun. Copiii nu mai au voie sa puna scrisori adresate lui Moș Craciun sub brad, dearece exista riscul sa-și dezvaluie datele personale unor oameni neautorizați. Oficialii orasului german Roth au anuntat ca…

- Chiar daca s-au desparțit, Anda Calin și Liviu Varciu iși cresc fetița impreuna. Prezenta la Targul de nunți din Capitala, bruneta a facut dezvaluiri neașteptate despre relația cu prezentatorul tv. Anastasia Maria, in varsta de un an și doua luni, a ramas in grija mamei. “Nu știu cand o sa ma vedeți…

- Ministerul Sanatatii a reactionat la apelul disperat al unei mame a carei fetita are nevoie urgenta de transplant de plamani. S-a luat deja legatura cu mai multe clinici din Europa pentru ca fetita sa beneficieze de interventie, o varianta fiind Italia. Specialistii din sistem au explicat pentru „Adevarul”…

- Iosif Mateaș spune ca, atras de aceasta idee vehiculata de Asociația Crișana, a ales sa vina la Ziua Recoltei din Cetate și sa aduca spre vanzare bulbi de flori. Omul spune ca maniera in care Asociația Crișana a ales sa amplaseze la intrarea in Cetate un comerciant de bulbi din Sibiu l-a falimentat.…