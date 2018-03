Stiri pe aceeasi tema

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…

- Mircea Radu a facut declarații despre cea care ii este soție, Raluca, și impreuna cu care are doi copii, Clara și Tudor. Prezentatorul de televiziune Mircea radu, care are o noua emisiune la Antena 1, este foarte rezervat atunci cand vine vorba de viața sa de familie. Cu toate acestea, intr-un interviu…

- Ieri dimineata, actorului i s-a nascut cel de-al doilea copil. Uite prima fotografie a nou-nascutului. Bucurie mare in familia Andi Vasluianu, care tocmai s-a marit cu un membru. Sotia actorului, Laura Fierascu, a adus pe lume ieri dimineata o mandrete de baietel. Cel mai probabil, Andi Vasluianu a…

- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Ce iși dorește Oana Lis de ziua ei. Soția fostului primal al Capialei vrea sa iși faca un blog, pentru a comunica mai ușor cu admiratorii ei. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socilizare, in dreptul caruia, Mihai Mitoșeru i-a lasat un comentariu. Oana Lis vrea ca de ziua ei sa aiba blog. “De ziua…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Dupa Egiptul elenistic, Marea Piramida din Gizeh, Gradinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeiței Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olympia, Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rhodos, Farul din Alexandria, cea de-a opta minune a lumii este Carmen de la Salciua. Cel puțin, așa ii spune iubitul…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Soția lui Dan Deneș de la Fly Project a nascut un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Dan Denes si Raluca au pregatit din timp camera baietelului lor. Vestea cea mare a fost data pe pagina oficiala a trupei „Fly Project”. „Fly Family s-a marit…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste.…

- Pentru ca toata lumea ii intreaba pe Culita Sterp si Carmen de la Salciua cand au de gand sa faca un copil, Culita Sterp s-a gandit sa potoleasca putin spiritele si sa ii asigure pe curiosi ca lucrul asta se va intampla in viitorul apropiat. A

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Drept dovada…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Liderul nord coreean, Kim Jong-un, și soția lui Ri Sol-ju, s-au plimbat noaptea prin Phenian cu un troleibuz. Potrivit presei de stat, liderul nord coreean a spus ca este mulțumit de noul model de troleibuz și și-a exprimat mandria fața de muncitorii nord coreeni. Kim Jong-un a fost…

- Oana Lis ne-a lasat iar fara cuvinte! De aceasta data insa, Oana Lis a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre cum Viorel Lis i-a rupt rochia de pe ea. Oana Lis socheaza iar prin acuzatiile pe care i le aduce lui Viorel Lis. Sotia acestuia din urma sustine ca Viorel a bruscat-o, deoarece…

- El și-a urmarit nevasta prin intermediul telefonului mobil al acesteia și a aflat ca aceasta se indrepta catre o destinație necunoscuta, scrie huff.ro. Barbatul a vazut cum soția sa, pe nume Nancy (38 de ani), a intrat intr-o casa pe care nu o știa, apoi a așteptat cateva minute și a intrat și el.…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua, atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au farturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat. Culita Sterp și Carmen sunt in mijlocul unui scandal urias dupa ce au fost la un pas fie batuti de patronul unui…

