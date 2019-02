Video Cuba votează o nouă constituție care afirmă irevocabil socialismul Cubanezii au votat pentru ratificarea unei noi constituții care reafirma principiile socialiste &"irevocabile&" și recunoaște mai multe reforme economice modeste din ultimul deceniu, informeaza The Guardian.

Cu toate acestea, Cuba a fost martora unui eveniment electoral care a divizat profund populația țarii. Mai mult de 700 000 de persoane au votat &"nu&" la urne, doar 9% dintre votanții participanți. 86.85% au razpuns &"da&" la întrebarea ,,Veți ratifica noua constituție a Republicii?&". 4.15% dintre buletinele de vot au fost anulate. Prezența la vot a fost de 84.4%. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

