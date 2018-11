Stiri pe aceeasi tema

- Soferita a incercat sa intre in intersectie, dar a fost surprinsa de culoarea rosie a semaforului, asa ca a oprit si a incercat sa mearga in marsarier. A izbit si avariat o masina de politie care oprise, in spatele ei, la semafor.

- Un accident a avut loc în dimineața zilei de sâmbata, 24 noiembrie, în jurul orei 3. Potrivit martorilor, șoferul unei mașini Dacia ar fi intrat cu mașina în sensul giratoriu de la intersecția strazilor Calea Manaștur cu Strada Câmpului dupa ce ar fi trecut pe culoarea…

- Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce mașina in care era, condusa de un tanar care bause, a intrat pe contrasens, in comuna Cuca din județul Galați, și s-a izbit de o alta mașina. In urma impactului, șoferul care consumase alcool și o femeie din mașina lovita au fost raniți, potrivit Mediafax.…

- Parcarile neregulamentare sunt la ordinea zilei la Cluj, însa unele gesturi sfideaza bunul simț.Astfel, un șofer a fost surprins cum s-a dat jos din auoturism și l-a lasat în sensul giratoriu.Incidentul a fost surprins în sensul giratoriu de la Interservisan,…

- Un barbat de 52 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina intr-o intersectie din Galati, ignorand un indicator de circulatie, si a lovit un alt autovehicul cu masina pe care o conducea.

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident rutier in lant petrecut miercuri pe DN 25, in localitatea Independenta, in urma caruia trei femei au fost ranite, a declarat purtatoarea de cuvant a...

- O masina de Politie in care se aflau trei femei ce urmau sa fie duse la audieri a fost implicata, miercuri, intr-un accident de circulatie in localitatea Independenta, judetul Galati, toate trei fiind ranite. Politista care conducea autospeciala apartinand IPJ Galati nu a fost ranita.

- Duminica noaptea, in jurul orei 23.00, un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Oraștie, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul 22 Decembrie, din municipiul Deva, a pierdut controlul asupra autoturismului si a lovit rondoul situat in sensul giratoriu din mijlocul unei intersecții…