- Satul sa fie acuzat ca a trait o viata pe spatele Ilenei Ciuculete, Cornel Gales a tinut sa demonstreze ca nu e nicidecum un intretinut. La aproape un an de la moartea Ilenei, Cornel si-a aratat pentru prima data noul apartament pe care si l-a luat, intr-un complex rezidential.

- Ce se va intampla cu Tesla Roadster-ul lui Elon Musk trimis in spatiu pe post de incarcatura pentru a testa puterea rachetei Falcon Heavy aflata la prima misiune? Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt A post shared by Elon Musk (@elonmusk)…

- Incepand cu data de 12.02.2018, se repune in functiune traseul 444b Rafinorilor - Bariera Rudului: Plecari din Rafinorilor:7:20, 11:45, 12:37, 17:55 Plecari din…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca meciul cu Steaua, din etapa a XXIV-a a Ligii I, este cel mai important al sezonului, subliniind ca toata lumea vrea sa castige aceasta partida."FCSB are doua zile in plus, dar nu conteaza, asta nu e o scuza. Sunt orgolii, toata lumea vrea…

- Constructorul italian de masini sport a vandut anul trecut aproape 8400 de unitati, cu 384 mai multe decat in 2016. A rezultat astfel o crestere peste asteptari a profitului net, de 34-, pana la 537 de milioane de euro. Masinile livrate anul trecut au adus celor de la Ferrari si venituri in crestere…

- ”Printr-o OUG din luna august, Guvernul a stabilit ca toata lumea trebuie sa-și plateasca contribuțiile la nivelul salariului minim pe economie chiar daca lucreaza part-time. Imediat dupa aplicarea OUG, am observat ca 153.000 de contracte de munca au trecut de la part-time la norma intreaga. Acei…

- Ministrul Lucian Sova ii va preda mandatul de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale succesorului sau, Bogdan Cojocaru, marti, 30 ianuarie 2018, la ora 08.30. Tot marti, la ora 10.00, Lucian Sova va prelua portofoliul la Ministerul Transporturilor. AGERPRES (editor online:…

- Liderul mondial al tenisului feminin, romanca Simona Halep, a declarat, vineri, ca este relaxata si va da totul in finala de sambata a turneului Australian Open, la Melbourne, contra danezei...

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, referindu-se la recentele manifestatii de strada, ca democratia presupune dreptul de a protesta, mentionand ca motivele oamenilor trebuie ascultate."Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este expresia democratiei. Eu vad ca…

- Dupa La Liga, cea mai importanta competitie din Spania este Copa del Rey, in traducere Cupa Regelui sau Cupa Spaniei, asa cum este denumita de straini. Competitia are un istoric lung – inca din anul 1902. Numele complet: Cupa Majestatii Sale Regele Juan Carlos I. In prezent se desfasoara sferturile…

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani iagnosticata cu cancer limfatic, care i-a afectat vederea si sistemul locomotor, a murit, au anuntat colegii ei. Tanara originara din Giurgiu s-a luptat pana in ultima clipa, dar boala a rapus-o.

- Numit in septembrie pe banca Romaniei, Cosmin Contra ar putea parasi echipa naționala in aprilie, dupa alegerile FRF. Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Contra va fi inlocuit, pe lista…

- Alerta intr-un oras din Japonia dupa ce un magazin a vandut din greseala 5 pesti dintr-o specie veninoasa.Fugu, pe numele lui, produce o toxina foarte puternica pentru care nu exista antidot.

- Oana Roman și Marius Elisei formeaza un cuplu solid și deși au fost la un pas de divorț. Au reușit sa iși salveze casnicia, iar acum sunt mai fericiți ca niciodata alaturi de fetița lor. Oana Roman are probleme de sanatate. Mesaj DISPERAT: "M-a pus la pat!" "Azi, 5 ani de la primul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților:DAN ROMULUS SERBAN, la data faptelor presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), sub aspectul…

- Extaz la Sibiu dupa ce s-a stabilit ca FCSB va veni pe malurile Cibinului: ”Inchiriem o nocturna mobila”. AFC Hermannstadt Sibiu, singura echipa din eșaloanele inferioare ramasa in Cupa Romaniei, va juca impotriva celor de la FCSB. Venirea „Stelei” la Sibiu a creat un entuziasm in echipa ardeleana.…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Brian Krzanich, seful Intel, si-a vandut in luna decembrie a anului trecut toate actiunile Intel pe care legislatia americana ii permitea sa le vanda. Vanzarea a ridicat automat suspiciuni dupa ce s-a aflat de cele doua probleme grave de securitate care afecteaza procesoarele Intel produse din 1995…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Cornel Gales, fostul sot al Ilenei Ciuculete, si-a petrecut sarbatorile de iarna alaturi de blonda Vivi in Asia de sud. Cei doi indragostiti s-au imbarcat pe un gigantic vas de croaziera si s-au bucurat de o vacanta de vis, potrivit imaginilor pe care barbatul le-a postat pe pagina sa de Facebook.

- Fostul soț al Ilenei Ciuculete și blonda Vivi și-au petrecut finalul de an departe de Romania și de amintiri care le-ar fi putut strica distracția. Cei doi s-au imbarcat pe un vas de croaziera, au facut revelionul in Emiratele Arabe, iar acum au ajuns in India, unde s-au casatorit …in rit indian. Practic,…

- A murit socrul lui Gazi Demirel. Din primele informatii, se pare ca a fost vorba despre o infectie care s-a raspandit in tot corpul. Cunoscutul cantaret de origine turca, Gazi Demirel, trece prin momente cumplite, dupa ce socrul sau a decedat. Acesta era bolnav, iar infectia i-a cuprins intreg organismul.…

- Celebra cintareata Britney Spears traieste momente de neuitat, intrucit familia ei se va mari. Mai exact, ea va deveni matusa din nou. Dupa ce a trecut prin momente de cosmar la inceputul anului, in februarie, cind fiica ei Maddie a fost la un pas de a-si pierde viata intr-un accident teribil, cintareata…

- La 25 decembrie 1989, soții Elena și Nicolae Ceaușescu erau condamnați la moarte, la Targoviște. Din completul de judecata, care a ordonat uciderea fostului dictator comunist și a soției sale, a facut parte și Gelu Voican Voiculescu.Dupa caderea regimului comunist, Voiculescu a ocupat funcția…

- Anunț teribil pentru posesorii de iPhone-uri! Jurnaliștii de la The Verge au scris ca Apple reduce in mod intenționat capacitatea iPhone-urilor cu trecerea timpului. Iar cea mai afectata ar fi bateria, care iși pierde din autonomie.Prin natura lor, bateriile Li-Ion se degradeaza in timp. Acest…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…

- Targul de Craciun poate avea si parfum de caritate. Au tinut sa ne arate acest lucru copiii de la Scoala 30 din Constanta care au pregatit decoratiuni si dulciuri pe care le-au vandut pentru a strange bani. Suma adunata va fi donata unor copii de varsta lor, cu dizabilitati. A fost forfota astazi în…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala marti, cand a avut loc prima sedinta de lucru, in prezenta secretarului de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre este…

- Marele actor se afla internat de cateva zile dupa ce ar fi suferit un infarct. De pe patul de spital, Arșinel spune ca daca era lasat acasa de medici, se ducea direct la teatru. "Acum sunt bine. Dar...

- Delia le-a invitat pe Teodora Sava și Alina Mocanu in garderoba sa și s-au distrat ca intre fete, proband haine. Telespectatorii vor putea alege marele caștigator pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00 la Antena 1. Citeste si X FACTOR. Concurentii fac repetitii pentru galele live. "Am plans…

- La ani buni de cand nu a mai jucat intr-o producție cinematografica, dupa ce s-a afirmat in telenovele, Lili Sandu vorbește despre ceea ce-și dorește foarte mult, actoria. Asemeni altor colegi din generația sa, dupa o cariera in muzica, Lili Sandu a avut șansa sa joace in cele mai urmarite telenovele…

- Ianis Hagi nu a jucat deloc in acest sezon de Serie A. Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, sustine ca decizia de a pleca de la echipa toscana este deja luata, singura necunoscuta fiind clubul la care Ianis Hagi va ajunge in ianuarie. Ianis Hagi, pus la colt de un fost fotbalist de la Viitorul.…

- Alexandru Arsinel a ajuns la spital dupa ce a suferit o durere toracica si a acuzat ameteli. Medicii i-au facut mai multe investigatii si au decis ca nu e cazul sa fie internat. “Sunt mai bine. Mi-am luat ramas bun de la copii, ca au venit sa ma vada. Sunt acasa, da, nu mai sunt in spital. Am avut 2-3…

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat si teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anuntat ministerul…

- Cumparatorul misterios al tabloului lui Leonardo da Vinci, vandut pentru suma record de 450 de milioane de dolari, la licitația din New York, este un prinț saudit puțin cunoscut și obscur, titreaza tabloidele britanice.

- Barcelona va primi in aceasta seara pe „Camp Nou” vizita celor de la Sporting Lisabona intr-un meci contand pentru ultima etapa a Grupei D din cadrul Champions League.Calificati in primavara celei mai importnate competitii inter-cluburi din Europa, catalanii nu vor avea deloc presiunea rezultatului,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj organizeaza, in perioada 04.12.2017 – 31.01.2018, o serie de intalniri cu angajatorii din judet in cadrul Campaniei Nationale de Informare si Constientizare cu privire la modificare...

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe HR McMaster a declarat sambata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi, in opinia sa, Coreea de Nord reprezentand "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite", transmite CNN."Creste in fiecare zi,…

- "Pink Promise", un uriaș diamant oval montat intr-un inel, a fost vandut cu suma de 32,16 milioane de dolari americani la o licitație organizata de casa Christie's marți la Hong Kong, informeaza AFP. Aceasta nestemata de 14,93 carate a fost achiziționata de un colecționar…

- Raluca Moianu a fost ani de zile una dintre cele mai iubite prezentatoare din tara noastra, iar emisiunile prezentate, pe rand, i-au asigurat un numar imens de admiratori. Raluca s-a retras in cele din urma din televiziune, iar divortul prin care a trecut acum cinci ani a fost unul dintre momentele…

- Târgul de Craciun București 2017 va fi inaugurat în Piața Constituției, de Ziua Naționala a României, pe data de 1 decembrie, unde cei mici vor avea acces gratuit la toate activitațile din cadrul Târgului de Craciun.

- Anunț S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 29.11.2017, ora 12:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje cu operator pentru deszapezire, iarna 2017-2018”: Lot 1 – Autobasculanta cu lama și RSP, pana la 30.03.2018, 625 ore de functionare; Lot 2 – …

- In intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberand…

- "CNAIR SA informeaza clientii operatorilor de telefonie mobila ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemele informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18 noiembrie, ora 14:00 - 19 noiembrie 2017, ora 22:00, exista posibilitatea…

- Monopostul Ferrari cu care Michael Schumacher a castigat Marele Premiu al Principatului Monaco in 2001 a fost vandut la o licitatie in New York cu 7,5 milioane de dolari.Aceasta este cea mai mare suma platita vreodata pentru un monopost de Formula 1.

- Anul acesta, Ziua Naționala a Romaniei va fi una speciala la Buzau. Spre deosebire de anii trecuți, sute de steaguri tricolore vor impodobi orașul, iar cantareți din Romania, Republica Moldova și Serbia vor urca pe scena dedicata marelui eveniment din istoria [...] citește mai mult Post-ul Se intra…

- RATC Constanta transmite un anunt catre pensionarii cu pensii sub 1.450 lei, a persoanelor cu varsta mai mare de 70 de ani si a persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri: Au mai ramas doar 4 zile in care puteti depune cererile pentru abonamente R.A.T.C. gratuite pentru anul…

- Fotocredit: Audi Audi a vandut aproape 159.000 de mașini noi in luna octombrie 2017, valoare cu 5.3% mai mare fața de aceeași luna a anului trecut. Redresarea performanțelor de vanzari face ca minusul inregistrat in perioada ianuarie-octombrie 2017 sa scada la doar 1.3% fața de aceeași perioada a…

- Roxana Ciuhulescu nu și-a plans deloc de mila cand și-a dat seama ca soțul ei nu-i mai impartașește aceleași sentimente și a luat taurul de coarne, scrie click.ro. A cerut divorțul pentru a putea incepe o viața noua, și-a luat fiica și s-au mutat impreuna. Ea a recunoscut ca este pregatita pentru…