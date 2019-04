Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a caștigat Cupa Romaniei dupa o finala incredibila, la Bistrița, scor final 30-29. Au fost nevoie de prelungiri pentru un succes al „tigraoicelor". CSM București a caștigat aseara pentru a patra oara consecutiv Cupa Romaniei dupa o finala extrem de disputata in fața rivalei SCM Rm. Valcea.…

- Finala mica a Cupei Romaniei a fost una fara istoric, HC Zalau obținand o victorie clara in fața Magurii Cisnadie. La Bistrița echipa lui Gheorghe Tadici s-a desprins inca din startul jocului, 9-3 in minutul 19. Au fost trei goluri la pauza pentru Zalau, diferența crescand pana la 10 lungimi (26-16,…

- HC Zalau s-a impus in finala mica a Cupei Romaniei, disputata cu Magura Cisnadie, scor 30-24. Zalaul lui Tadici ar putea juca in Cupa EHF daca SCM Rm. Valcea și CSM București vor ajunge amandoua in grupele Cupei EHF. Finala mica a Cupei Romaniei, disputata intre HC Zalau și Magura Cisnadie, avea o…

- Sambata, 20 aprilie 2019, SCM RM.VALCEA – MAGURA CISNADIE, rezultat final: 31-21,in prima semifinala de la Final 4 Cupa Romaniei, care se desfasoara la Bistrita! In finala, duminica, 21 aprilie 2019, de Florii, de la ora 17.30, SCM va juca cu invingatoarea partidei CSM Bucuresti – HC Zalau. Felicitari…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 42 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș, Ilfov, Valcea și a municipiului București, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni…

- O singura surpriza in meciurile din „optimile" Cupei Romaniei, la feminin. Unirea Slobozia, echipa din liga secunda, a eliminat-o pe Dunarea Braila. In rest, victorii clare ale favoritelor. Optimile de finala ale Cupei Romaniei, la feminin, au programat, cu o singura excepție, meciuri intre echipe din…

- Belt League 2019 cuprinde 4 etape Cupa Danubius (Braila 20 aprilie) International Pro (Galati 22 iunie) Tomis Open (Constanta 27 iulie) si Cupa Romaniei la BJJ (Bucuresti 19 octombrie).La finalul sezonului vor fi oferite 4 Pachete de calatorie (cate unul pentru categoriile Incepatori Intermediari Av...

- SCM Rm. Valcea s-a impus in fața celor de la SCM Craiova, scor 25-19, și pastreaza avansul fața de CSM București in Liga Naționala de Handbal feminin. Derby de Oltenia intre SCM Craiova și SCM Rm. Valcea s-a ridicat la nivelul așteptarilor suporterilor, deținatoarea Cupei EHF punandu-le mari probleme…