Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova și CFR Cluj vor juca azi, de la ora 20:45, intr-un meci din etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. La ora meciului, gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco" se va prezenta in condiții mai bune decat la…

- Toate meciurile etapei a XX-a a Ligii a III-a se vor disputa astazi, cu incepere de la ora 15.00. Dupa ce a stat in etapa intermediara de la mijlocul saptamanii, Bucovina Radauți se va deplasa in județul Harghita, pentru duelul cu AFC Odorheiu Secuiesc. La o prima impresie, adversarul pare unul ...

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix joaca, zilele urmatoare, la Constanta, ultimele doua partide de pe teren propriu din faza turneului semifinal al Ligii l. Primul dintre acestea este si cel mai dificil, duminica, 1 aprilie, de la ora 11, la Sala Sporturilor, impotriva echipei ACS KSE Targu Secuiesc.…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 1 aprilie, meciul de baschet feminin CS Phoenix Constanta ACS KSE Tg. Secuiesc. Partida incepe la ora 11.00 si conteaza pentru turneul semifinal al Ligii 1. "Vom avea un nou test important. Asteptam spectatorii in numar cat mai mare la mecildquo;,…

- Partida amicala dintre Romania și Suedia, scor 1-0, a fost prilejul perfect ca fanii olteni, imparțiți in doua tabere, sa iși dea in petic pe arena "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! Ultrașii din Peluza Sud '97, nucleul dur al galeriei oltene care a ramas…

- Deși la inceputul saptamanii se hotarase ca meciul amanat CSM Poli Iași – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I de fotbal, sa se dispute pe 11 aprilie, s-a schimbat data și partida va avea loc pe 26 aprilie. Ora disputarii jocului nu a fost inca stabilita. Cealalta partida amanata,…

- A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii...

- Meciurile etapei a XXV-a a Ligii a II-a de fotbal se disputa astazi, maine si poimamine. Stiinta Miroslava va juca in cadrul rundei amintite sambata, in deplasare, cu Metaloglobus Bucuresti. Partida are miza mare in lupta pentru evitarea retrogradarii. Gazdele ocupa locul XV, primul neretrogradant,…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta joaca pe teren propriu, sambata, in etapa a opta a Ligii 1 prima din returul fazei semifinale . Aflata pe locul trei, cu 16 puncte, formatia de pe litoral intalneste, de la ora 13.00, in sala "Tomisldquo; din Constanta, CSM CSS Ploiesti, care ocupa pozitia…

- Premiera in istoria recenta a sportului constantean Doua persoane au fost condamnate in cazul incidentelor de la un meci de fotbal jucat acum patru ani, la Ovidiu, in care arbitrul care conducea partida a fost batut Este vorba de partida CSO Ovidiu CS Eforie, disputata pe 3 mai 2014, in etapa a patra…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, intalneste maine, in prima etapa din turneul play off al Ligii 1, vicecampioana FCSB, pe terenul acesteia. Partida incepe la ora 20.45, iar Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, spune ca echipa sa va juca cu gandul sa castige meciul. E geu sa ne gandim la primele…

- FCSB și Viitorul joaca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida se anunța una extrem de tensionata, iar CCA a decis sa-l delege la acest meci pe Istvan Kovacs, 33 de…

- CSU Craiova a postat un comunicat pe site-ul oficial, in care noteaza ca a "luat act cu indignare si revolta" de delegarea arbitrului Alexandru Tudor la meciul cu Astra Giurgiu, din prima etapa a play-off-ului Ligii I."Am luat act cu indignare si revolta de delegarea domnului Alexandru Tudor…

- Echipa de volei CS Unirea Dej s-a impus lejer ieri in fața formației CSȘ 2 CNE Baia Mare, echipa pe care a invins-o cu scorul de 3-0. Partida – jucata in avans – a contat pentru a VII-a etapa a play-out-ului Diviziei A1 la volei masculin și s-a disputat ieri dupa-amiaza, in Sala Sporturilor din Dej.…

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care antrenorul principal, Flavius Stoican si jucatorul Marius Chelaru au prefatat partida de vineri, de la Cluj, contra CFR, din prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. "Suntem increzatori, avem entuziasm cu toate ca ne asteapta…

- Victoria echipei feminine de baschet Phoenix Constanta, 75 61 40 29 , scor pe sferturi 20 10, 20 19, 18 13 si 17 19, de pe teren propriu, cu Agronomia Bucuresti, una dintre contracandidatele la accederea in turneul Final Four, duce formatia de pe litoral si mai aproape de realizarea acestui obiectiv.…

- CSM Politehnica Iasi este gata de startul in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana va pleca maine la Cluj, unde vineri, cu incepere de la ora 20:45, va juca partida contra CFR, din prima etapa a fazei a doua a campionatului. Antrenorul Flavius Stoican are dificultati de alcatuire a echipei.…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta intalneste, astazi, de la ora 17, la Sala Sporturilor, pe CS Agronomia Bucuresti, intr-un meci contand pentru etapa a Vll-a a fazei semifinale a Ligii I. Partida ar fi trebuit sa se dispute, initial, duminica trecuta, insa, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Colegele de serie „U” Cluj și Industria Galda au profitat de amanarea startului returului Ligii a 3-a și au susținut un meci de verificare incheiat cu scorul de 7-1 (4-0), in favoarea liderului din Seria a 5-a, favorita incontestabila la promovarea in Liga a 2-a. O corecție aspra primita de echipa condusa…

- Partida dintre echipele CS Phoenix Constanta si CS Agronomia Bucuresti, ce ar fi urmat sa se dispute duminica, 4 martie, in Sala Sporturilor din Constanta, in cadrul etapei a Vll-a din faza semifinala a Ligii l de baschet feminin a fost reprogramata pentru marti, 6 martie, de la ora 17, din cauza conditiilor…

- Partida de debut in turneul play off al Ligii 1 a campioanei Romanii la fotbal, FC Viitorul, in deplasare cu vicecampioana FCSB, a fost amanata, laolalta cu toate partidele din etapa inaugurala a play off ului si a play out ului, care ar fi trebuit sa se dispute in acest weekend.Vremea total neprielnica…

- CFR Cluj, un nou transfer pentru viitor Clujenii au legitimat un atacant de 19 ani de la Pandurii Targu Jiu. Gabriel Dodoi este cea mai recenta achiziție a formației din Gruia. Fotbalistul a semnat pe 3 ani și jumatate cu CFR, anunța site-ul digisport.ro. Atacantul a înscris de 7 ori în…

- Exista si o conditie pentru ca acest lucru sa se intample: ambele cluburi sa solicite sau sa fie de acord cu arbitri din strainatate. Astfel, partida dintre CFR Cluj si FCSB, din etapa a doua, va avea la centru arbitri straini daca gazdele vor fi de acord, cei de la FCSB exprimandu-si deja aceasta…

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- Dinamo Bucuresti a ratat in premiera calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, sambata, dupa ce a fost invinsa in deplasare de Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), in etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat. Astra s-a impus prin golurile marcate de Florentin Matei (25) si Silviu…

- Partida este programata sa se desfașoare în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, luni, 26 februarie 2018, cu începere de la ora 19:00. Accesul elevilor și studenților în arena sportiva din Cluj-Napoca va fi realizat în baza carnetului, prezentat la intrare. „Elevii…

- Alba fotbalistica se mandrește cu un record național, avand șase promovari consecutive in Liga a 3-a, din tot atatea incercari (chiar daca ultimele doua campioane, Mureșul Vințu și Șurianu Sebeș nu au participat). In aceasta ediție, Federația Romana de Fotbal a decis sa schimbe sistemul de tragere la…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa la aceasta ora o noua partida amicala, cu echipa de juniori ACS Performer Constanta, in care au inceput insa ca titulari si trei fotbalisti experimentati: Dorel Zaharia, Raj Carauleanu si Gabi Dobre. Confruntarea…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta sustine duminica, 18 februarie, primul meci pe teren propriu din 2018, intalnind CSM CSU Oradea, in faza semifinala a Ligii 1. Partida va fi gazduita de Sala Sporturilor, de la ora 12.00.Confruntarea a fost prefatata ieri, de Cristian Manastireanu presedintele…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul Constanta, a obtinut trei puncte extrem de importante, sambata, la Ploiesti, impotriva celor de la Juventus Bucuresti, scor 1-0 (0-0), intr-o partida din etapa a XXIV-a a Ligii l de fotbal, pastrand sanse mari de a termina sezonul regulat in zona play-off-ului.Partida…

- Tranaslpina Șugag, liderul Ligii a 4-a Alba a produs formației din județul vecin primul eșec din jocuriele de verificare. Trupa condusa de Ioan Marcu și Darius Cutean s-a impus in deplasare, scor 3-2 (1-0), pe terenul ocupantei locului secund in Liga a IV-a Sibiu. Partida a fost una antrenanta, in care…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Dupa multe tergiversari, Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal s-a pronuntat in cazul meciul nedisputat Informatica Timisoara - United Galati din ultima etapa a turului Ligii I la futsal: 5-0 la masa verde pentru Informatica si amenda de 4000 de lei pentru neprezentarea echipei…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, sustine astazi al cincilea meci de pregatire din aceasta iarna, intalnind CS Navodari, care se afla pe pozitia a treia in Liga a 4 a a judetului Constanta. Partida a fost programata de la ora 15.30, pe stadionul…

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. In aceasta noapte are loc finala Ligii americane de fotbal (NFL) - Super Bowl, intre New England Patriots si Philadelphia Eagles (Minneapolis). Partida este LIVE VIDEO de la ora 1:30 pe TELEKOM SPORT. SUPER BOWL LIVE.…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a castigat cu 3 1 1 1 meciul amical jucat sambata pe stadionul Farul din Constanta cu Farul Tuzla locul 14 in Liga 4 a a judetului Constanta . A fost a patra partida de verificare sustinuta de SSC Farul in aceasta…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- FC Arges a disputat primul meci amical al acestei perioade de pregatire. Argesenii au dat drumul jocurilor de verificare cu un duel impotriva liderului Ligii a IV-a la nivelul Argesului, Unirea Bascov. Partida dintre cele doua mechipe a avut loc pe terenul sintetic de la Bradu, iar pitestenii au…

- Posesor al Licentei B UEFA, Zima a fost coleg la Școala de Antrenori cu „principalul” Dan Vasilica. In 2017, George Zima a fost declarat antrenorul anului de AJF Bihor. ACS Sirineasa iti disputa meciurile de acasa pe Stadionul Jiul din Petrosani si a incheiat turul cu 36 de puncte, sapte…

- Pentru a marca cei 100 de ani de existența, elevii și profesorii liceului au pregatit momente speciale: concursul “Real vs Uman”, in cadrul caruia vor fi premiați și caștigatorii competiției “La mulți ani, Cuza Voda!”, concursul “Logo 100” ș.a. 2018 este un an special pentru elevii și profesorii Colegiului…