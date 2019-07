Ziarul Unirea Video| Crucea Roșie, 143 de ani de la inființare, o inima simbolica pentru Alba, in fața Catedralei Incoronarii Crucea Roșie, 143 de ani de la inființare, o inima simbolica pentru Alba, in fața Catedralei Incoronarii. In aceasta seara, in fața Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, mai mulți voluntari au sarbatorit intr-un mod inedit, chiar daca cu 2 zile intarziere, implinirea in 4 iulie a 143 de ani de... Video| Crucea Roșie, 143 de ani de la inființare, o inima simbolica pentru Alba, in fața Catedralei Incoronarii Unirea Ziarul