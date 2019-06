Uciderea polițistului din Timiș Cristian Amariei a starnit o puternica emoție și a redeschis discuția despre o problema sistemica a angajaților din Poliție care sunt pe urmele infractorilor. Libertatea a descoperit o filmare, difuzata in urma cu doi ani, in care Carmen Dan, ministrul de interne, este avertizata de pericolul la care sunt supuși politiștii care merg in misiuni fara pistoale, fara veste anti-glonț și fara pregatire. Se intampla la inmormantarea agentului Vezeteu, ucis pe peronul garii din Burdujeni. de Daniel Stanciu2 iunie 2019, județul Timiș. Cristian Amariei merge, fara vesta…