- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, opozantul Juan Guaido, le-a cerut compatriotilor sai sa se pregateasca miercuri pentru ''faza finala'' a planului de inlaturare a lui Nicolas Maduro, in contextul in care liderul venezuelean aflat in dificultate a sustinut ca ''tentativa…

- ​​Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a anunțat, într-o înregistrare postata de Twitter ca începe „faza finala” a înlaturarii lui Nicolas Maduro. ​„Armata a luat decizia corecta”, a spus Guaido, în spatele caruia se pot vedea persoane îmbracate…

- Planul de rationalizare a energiei electrice se va intinde pe o perioada de 30 de zile. Planul guvernului iși propune sa balanseze generarea și transmisiunea de electricitate cu consumul și are ca scop asigurarea rezervelor de apa. Maduro nu a explicat detaliile planului de raționalizare și cum va…

- Michelle Bachelet a declarat, miercuri, in fata Consiliului ONU pentru drepturilor omului, la Geneva, ca actuala criza politica si sociala din Venezuela a fost "exacerbata de sanctiunile internationale". "Situatia din Venezuela ilustreaza clar modul in care incalcarile drepturilor civile si politice,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Juan Guaido, președintele autoproclamat al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa "fure" ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro. Intr-o conferinta de presa la Caracas in cursul careia a multumit celor 19 tari europene care l-au…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Uniunea Europeana ca vrea sa-l dea jos de la putere pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, în contradicție cu "democrația", scrie La Libre Belgique, citat de Rador. "Știm acum cine este UE ... (...) Pe de o parte, vorbiti…

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…