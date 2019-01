Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, marti, ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile".

- SUA impun noi sancțiuni Venezuelei. Decizia afecteaza domeniul petrolier și vine dupa ce liderul opoziției de la Caracas, susținut de Washington, s-a autoproclamat președinte. Statele Unite impun noile sancțiuni impotriva companiei de stat din domeniul petrolier PDVSA, provocand pierderi de 7 miliarde…

- Statele Unite au anuntat noi masuri impotriva regimului Maduro. Casa Alba a prezentat o serie de sanctiuni care vizeaza compania petroliera nationala, vazuta de Washington drept principala sursa de bani pentru presedinte.

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat, joi, „curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertate”, în fața „alegerii ilegitime a lui Nicolas Maduro”. Într-un mesaj postat pe Twitter, Macron a afirrmat ca „Europa susține…

- BUCUREȘTI, 24 ian - Sputnik, Evan Rautu. ”Armata respinge autoproclamarea presedintelui Parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei”, a anuntat în timpul nopții ministrul Apararii din Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, transmit agențiile internaționale.…